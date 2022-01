Παράξενα

Επιβάτης εισέβαλε στο πιλοτήριο αεροπλάνου

Στη συνέχεια προσπάθησε να πηδήξει από το παράθυρο, αλλά τον εμπόδισαν οι πιλότοι.

Επιβάτης εισέβαλε στο πιλοτήριο επιβατικού αεροσκάφους της εταιρείας American Airlines σε αεροδρόμιο της Ονδούρας την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη η επιβίβαση των ανθρώπων που θα μετέφερε στο Μαϊάμι των ΗΠΑ, μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο ABC News χθες Τρίτη.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο επιβάτης εισέβαλε στο πιλοτήριο, προκάλεσε ζημιά στα χειριστήρια και προσπάθησε να πηδήξει έξω από παράθυρο του αεροπλάνου, αλλά τον εμπόδισαν οι πιλότοι.

Ο δράστης συνελήφθη από τις τοπικές Αρχές, ενώ δεν αναφέρθηκε κανένας τραυματισμός.

Το αεροσκάφος, τύπου Boeing 737-800, που είχε 121 επιβάτες και έξι μέλη πληρώματος, καθηλώθηκε εξαιτίας της ζημιάς στα χειριστήριά του στο διεθνές αεροδρόμιο Ραμόν Βιγιέδα Μοράλες, στην πόλη Σαν Πέδρο Σούλα, πάντα σύμφωνα με το δίκτυο.

Οι επιβάτες επιβιβάστηκαν σε άλλα αεροσκάφη για να μπορέσουν να φθάσουν στον προορισμό τους.

