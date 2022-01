Κόσμος

Κροατία: Ποσότητα ρεκόρ ηρωίνης σε ράβδους μολύβδου

Επίσης μια μεγάλη ποσότητα κοκαΐνης βρέθηκε σε πλοίο από την Κολομβία.

Η αστυνομία της Κροατίας ανακοίνωσε χθες Τρίτη ότι εντοπίστηκε και κατασχέθηκε πέρυσι η μεγαλύτερη ποσότητα ηρωίνης που έχει καταγραφεί ποτέ, κρυμμένη μέσα σε φορτίο ράβδων μολύβδου βάρους 80 τόνων, πάνω σε πλοίο που έφθασε στη χώρα μέσω Τουρκίας.

Η ποσότητα 220 κιλών ηρωίνης, κρυμμένη σε μικρά πακέτα μέσα στις ράβδους του μετάλλου, βρέθηκε και κατασχέθηκε στο λιμάνι Πλότσε, στην Αδριατική, το φθινόπωρο, διευκρίνισε η αστυνομία κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, σύμφωνα με την εφημερίδα Dubrovacki Vjesnik.

Μαζί με φορτίο κοκαΐνης που βρέθηκε σε πλοίο από την Κολομβία, η κροατική αστυνομία υπολογίζει πως τα κατασχεθέντα ναρκωτικά είχαν αξία 17 εκατομμυρίων ευρώ. Εκτιμά πως είχαν προορισμό τις αγορές της δυτικής Ευρώπης.

Η αστυνομία της περιοχής Ντουμπρόβνικ-Νερέτβα ανέφερε πως τα μέλη των πληρωμάτων ανακρίθηκαν και αφέθηκαν ελεύθερα, αφού διαπιστώθηκε πως δεν γνώριζαν τίποτα για τα ναρκωτικά.

