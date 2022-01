Κόσμος

Ο πάπας Φραγκίσκος πήγε σε δισκοπωλείο

Ο ποντίφικας έσπασε για ακόμη μια φορά το πρωτόκολλο για να δει τους φίλους του.

Για ακόμη μια φορά, ο πάπας Φραγκίσκος αποφάσισε να "σπάσει" το πρωτόκολλο, με όλον τον αυθορμητισμό που τον χαρακτηρίζει.

Το βράδυ της Τρίτης ο ποντίφικας μετέβη σε δισκοπωλείο, στο κέντρο της Ρώμης, κοντά στην πλατεία όπου βρίσκεται το Πάνθεον.

Με τον τρόπο αυτόν θέλησε να επισκεφθεί τους ιδιοκτήτες του καταστήματος, με τους οποίους είχε αναπτύξει φιλικές σχέσεις πριν εκλεγεί πάπας. Την περίοδο, δηλαδή, κατά την οποία ερχόταν για λίγες εβδομάδες στη Ρώμη, από την Αργεντινή.

Τους είχε πει ότι θα πήγαινε και πάλι να τους δει και απόψε βρήκε την ευκαιρία να τηρήσει την υπόσχεσή του. Έμεινε μέσα στο κατάστημα δώδεκα λεπτά και γύρισε στο Βατικανό με ένα δώρο που του έκανε το ζευγάρι των ιδιοκτητών του καταστήματος: έναν δίσκο κλασικής μουσικής. Όπως πάντα, έτσι και για την μετακίνησή του αυτή, ο πάπας Φραγκίσκος επέλεξε ένα αυτοκίνητο το οποίο σίγουρα δεν μπορεί να χαρακτηριστεί πολυτελές.

