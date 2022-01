Κοινωνία

Αγοραστός: Η κακοκαιρία “Διομήδης” προκάλεσε μεγάλα προβλήματα στη Θεσσαλία

Τι είπε για το «πρόστιμο» ύψους 2,2 δις ευρώ που του βεβαιώθηκε από τους Έλληνες Αυτόχθονες Ιθαγενείς.

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Κώστας Αγοραστός, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα», ανέφερε πως η κακοκαιρία «Διομήδης» προκάλεσε μεγάλα προβλήματα στη Θεσσαλία.

Όπως είπε χαρακτηριστικά, μεγάλες ποσότητες χιονιού έπεσαν σε περιοχές με υψόμετρο μεγαλύτερο από 600 μέτρα, με το χιόνι να ξεπερνάει σε ύψος το 1 -1,5 μέτρο.

Εκτός από τις χιονοπτώσεις προβλήματα προκάλεσαν και οι ραγδαίες βροχοπτώσεις, καθώς έπεσαν μέχρι και 130 -135 χιλιοστά βροχής μέσα σε λίγες ώρες και για τον λίγο αυτό εκκενώθηκαν προληπτικά περιοχές κοντά στα Φάρσαλα και την Καρδίτσα.

Ο κ. Αγοραστός αναφέρθηκε και στο «πρόστιμο» που του βεβαίωσαν οι Έλληνες Αυτόχθονες Ιθαγενείς, ύψους 2,2 δις ευρώ, γιατί δεν τον αναγνωρίζουν ως μόνιμη Αρχή.

