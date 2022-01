Πολιτική

Οικονόμου για ακρίβεια: Άμεσα θα ανακοινωθούν μέτρα για την αντιμετώπιση της

Τι είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για την άδεια ειδικού σκοπού και το πρόστιμο των 100 ευρώ για τους ανεμβολίαστους άνω των 60 ετών.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Καλημέρα Ελλάδα» κι αναφερόμενος στα όσα συνέβησαν χθες με τον ξυλοδαρμό καθηγητή στην ΑΣΟΕΕ και τις καταγγελίες που ακολούθησαν, είπε ότι αφενός καταδικάζετε πλήρως κάθε περιστατικό βίας από όπου κι αν προέρχεται και αφετέρου εξίσου θλιβερή είναι η εικόνα με τις καταγγελίες που ακολούθησαν για μπράβους που χρησιμοποιήθηκαν από άλλους καθηγητές ή η εμπλοκή καθηγητών σε κακουργηματικές πράξεις.

Στη συνέχεια και ερωτηθείς για το μείζον θέμα της ακρίβειας, ο κ. Οικονόμου τόνισε ότι σε κυβερνητικό επίπεδο υπάρχει διαρκής κινητικότητα για την αντιμετώπιση των ανατιμήσεων που είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο.

Όπως υπογράμμισε ο κυβερνητικό εκπρόσωπος «κάνουμε παρεμβάσεις σε όλα τα επίπεδα» φέρνοντας ως παράδειγμα τα μέτρα για την ενεργειακή κρίση και συμπληρώνοντας ότι αυτές οι παρεμβάσεις είναι σε 2 μέτωπα. Αυτό της λειτουργίας της αγοράς και αυτό της ενίσχυσης των εισοδημάτων, είτε με την αύξηση του κατώτατου μισθού, είτε με τη μείωση φόρων και εισφορών.

Ερωτηθείς για το αν η κυβέρνηση ανάμεσα στα μέτρα που εξετάζει είναι και η μείωση του ΦΠΑ σε βασικά προϊόντα ευρείς κατανάλωσης είπε ότι αυτό είναι ένα πολύ δύσκολο θέμα, αλλά δεσμεύτηκε ότι άμεσα θα ανακοινωθούν από την Κυβέρνηση μέτρα κατά της ακρίβειας.

Σε ότι αφορά την άδεια ειδικού σκοπού, είπε ότι είναι ένα υπαρκτό πρόβλημα και άμεσα θα αντιμετωπιστεί και θα αποσαφηνιστεί το τι θα ισχύει.

Τέλος και μεταξύ άλλων, ξεκαθάρισε ότι το διοικητικό πρόστιμο των 100 ευρώ για όσους είναι άνω των 60 ετών και δεν έχουν εμβολιαστεί θα αρχίσει να βεβαιώνεται από την επόμενη ημέρα που θα εκπνεύσει η σχετική προθεσμία, δηλαδή από τη Δευτέρα 17 Ιανουαρίου.

