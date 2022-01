Αθλητικά

Νόβακ Τζόκοβιτς: Παραδέχτηκε ότι έσπασε την καραντίνα

Μέσα από μία μακροσκελή ανάρτηση στο Instagram, αναφέρθηκε σε “ανθρώπινο λάθος” και ζητά να αγωνιστεί στο Αυστραλιανό Οpen.

Σε ένα θρίλερ έχει εξελιχθεί τις; Τελευταίες ημέρες η συμμετοχή η όχι του νούμερο ένα τενίστα στον κόσμο Νόβακ Τζόκοβιτς στο Αυστραλιανό Open.

Μετά την αθώωσή του από το δικαστήριο και τις κατηγορίες πως έσπασε την καραντίνα και κυκλοφορούσε ενώ είχε βρεθεί θετικός στον κορονοϊό, ο Νόβακ Τζόκοβιτς, μέσα από το Instagram του αποκάλυψε όλη την αλήθεια.

Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε σε «ανθρώπινο λάθος» του ατζέντη του και ζητά να συμμετέχει κανονικά στο Grand Slam.

Αναλυτικά η δήλωση του: «Θέλω να αναφερθώ στη διαρκή παραπληροφόρηση όσον αφορά τις δραστηριότητες μου και την παρουσία μου σε εκδηλώσεις τον Δεκέμβριο πριν το θετικό PCR τεστ για τον COVID 19. Αυτή η παραπληροφόρηση πρέπει να διορθωθεί, κυρίως για το ενδιαφέρον των αρχών αλλά και της κοινότητας στην Αυστραλία και να μιλήσω για ένα θέμα που πληγώνει την οικογένεια μου. Θέλω να τονίζω πως προσπάθησε πολύ σκληρά να διασφαλίσω την προστασία όλων μετά τα αποτέλεσμα μου.

Έδωσα το παρών σε έναν αγώνα μπάσκετ στο Βελιγράδι στις 14 Δεκεμβρίου όπου μετά ενημερώθηκα πως ένας αριθμός ανθρώπων βρέθηκαν θετικοί στον κορωνοϊό. Παρότι δεν είχα κανένα σύμπτωμα, έκανα ένα rapid τεστ στις 16 Δεκεμβρίου, το οποίο ήταν αρνητικό, και λόγω αυξημένης προσοχής έκανα και ένα επίσημο και εγκεκριμένο τεστ PCR την ίδια μέρα.

Την επόμενη μέρα βρέθηκα σε μία εκδήλωση για το τένις όπου έδωσα βραβεία σε παιδιά και μάλιστα έκανα rapid τεστ πριν από την εκδήλωση και το αποτέλεσμα ήταν αρνητικό. Ήμουν ασυμπτωματικός, ένιωθα καλά και δεν είχα λάβει καμία ενημέρωση για το θετικό PCR τεστ, παρά μετά το πέρας της εκδήλωσης.

Την επόμενη μέρα, στις 16 Δεκεμβρίου ήταν σε ένα γήπεδο τένις στο Βελιγράδι για να εκπληρώσω μία υποχρέωση που είχα αρκετό καιρό για μία συνέντευξη και φωτογράφηση με την εφημερίδα L’ Equipe. Ακύρωσα όλες τις άλλες εκδηλώσεις, εκτός από αυτή την συνέντευξη.





Ένιωσα υποχρεωμένος να προχωρήσω με την συνέντευξη γιατί δεν ήθελα να απογοητεύσω τον δημοσιογράφο, αλλά φρόντισα να έχω απόσταση ασφαλείας και να φοράω μάσκα εκτός από την στιγμή της φωτογράφησης. Όταν πήγα σπίτι μετά την συνέντευξη, απομονώθηκα για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και αντιλαμβάνομαι πως ήταν λάθος στην κρίση μου και αποδέχομαι πως έπρεπε να προγραμματίσω ξανά εκείνη την υποχρέωση.

Για το θέμα της ταξιδιωτικής μου δήλωσης, αυτή είχε κατατεθεί από τους συνοδούς μου για χάρη μου, όπως είπα και στους αρμόδιους μετανάστευσης κατά την άφιξη μου – και ο ατζέντης μου ζητάει συγγνώμη για το λάθος που έκανε να σημειώσει το μη σωστό κουτάκι, σχετικά με τα προηγούμενα ταξίδια μου πριν πάω στην Αυστραλία. Ήταν ένα ανθρώπινο λάθος και σίγουρα δεν έγινε με πρόθεση.

Ζούμε σε δύσκολους καιρούς εν μέσω μία παγκόσμιας πανδημίας και καμιά φορά αυτά τα λάθη συμβαίνουν. Σήμερα, η ομάδα μου έδωσε επιπλέον πληροφορίες στην κυβέρνηση της Αυστραλίας για να ξεκαθαρίσει το θέμα. Παρότι ένιωσα πως ήταν σημαντικό να αναφερθώ στο θέμα και να ξεκαθαρίσω την παραπληροφόρηση, δεν θα κάνω κανένα άλλο σχόλιο προς σεβασμό προς την Κυβέρνηση της Αυστραλίας, τις Αρχές αλλά και την παρούσα διαδικασία.

Ήταν πάντα τιμή μου να παίζω στο Australian Open. Είναι μία διοργάνωση που αγαπάνε οι παίκτες, οι φίλαθλοι, η κοινότητα όχι μόνο στην Βικτώρια και στην Αυστραλία αλλά σε όλο τον πλανήτη και απλά θέλω να έχω την ευκαιρία να ανταγωνιστώ με τους καλύτερους στον κόσμο, μπροστά σε μερικούς από τους καλύτερους φιλάθλους στον κόσμο.»

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Novak Djokovic (@djokernole)

