Κορονοϊός – Γκάγκα: Το Πάσχα μας θα είναι κανονικό

Τι είπε για τη λειτουργία του Παίδων Πεντέλης και το άνοιγμα των σχολείων.

Την εκτίμηση ότι δεν θα υπάρξουν αλλαγές στα μέτρα αυτή τη στιγμή γιατί έχουμε μεγάλο αριθμό κρουσμάτων, εξέφρασε η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Μίνα Γκάγκα, επισημαίνοντας ωστόσο ότι αυτό είναι θέμα που θα το αποφασίσει η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων που συνέρχεται σήμερα.

Αναφορικά με τη μετατροπή του Παίδων Πεντέλης σε Μέγα Εμβολιαστικό Κέντρο, η κυρία Γκάγκα, τόνισε ότι είναι ένα σημαντικό νοσοκομείο, το οποίο εξυπηρετούνται εκατοντάδες παιδιά στο βόρειο τομέα των Αθηνών και θέλουμε να συνεχίσει τη λειτουργία και να την αυξήσει. Έτσι θα συνεχίσει την πρωινή του λειτουργία κανονικά, δηλ. θα δέχεται και τα τακτικά του ιατρεία και τα επείγοντα περιστατικά, ενώ για έξι εβδομάδες θα αναστείλουμε τις βραδινές του εφημερίες που γίνονται Δευτέρα και Πέμπτη. Αυτό γίνεται γιατί στην Αθήνα γίνονται καθημερινά: 600 εμβολιασμοί σε παιδιά στο «Αγία Σοφία», 400 στο «Αγλαΐα Κυριακού» και 300 στο Παίδων Πεντέλης και θέλουμε να αυξήσουμε την εμβολιαστική κάλυψη.

Το Παίδων Πεντέλης έχει πολύ καλή πρόσβαση και πάρκινγκ, γεγονός που το κάνει να είναι εξυπηρετητικό για γονείς και τα παιδιά, σημείωσε η υπουργός και ανέφερε ότι πριν παρθεί η απόφαση είχε συνομιλίες και με τη διοίκηση και τις υπηρεσίες του νοσοκομείου. «Θέλουμε να συνεχίσει τη λειτουργία του το νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης για αυτό και ανοίγουμε θέσεις για νοσηλευτικό προσωπικό, ενώ θα σταλούν και μεταπτυχιακοί φοιτητές από το πανεπιστήμιο Αθηνών», τόνισε χαρακτηριστικα.

Για τη λειτουργία των σχολείων, η υπουργός σημείωσε ότι γίνονται συνεχείς έλεγχοι στα παιδιά και όλα μπορεί να αλλάξουν, δεν σημαίνει ότι αν ανοίγαμε μια βδομάδα αργότερα δεν θα είχαμε πολλά κρούσματα. Είμαστε η μόνη χώρα στην Ευρώπη που είχε κλειστά τα σχολεία για μεγάλο διάστημα και αυτό είχε αρνητικές επιπτώσεις στα παιδιά, επεσήμανε η κυρία Γκάγκα.

Κλείνοντας η υπουργός εκτίμησε ότι ο ιός λήγει αρκεί να τηρήσουμε τα μέτρα και να κάνουμε υπομονή για λίγο καιρό ακόμη, σημειώνοντας ότι θα πάνε καλύτερα τα πράγματα στη συνέχεια, και το «Πάσχα μας θα είναι κανονικό». «Την περίοδο εκείνη θα έχει κρούσματα όπως έχει και η γρίπη», είπε χαρακτηριστικά

