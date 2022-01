Κοινωνία

“Το Πρωινό”: o Παναγιωτόπουλος και η σχέση του με Καρολάιν και Μπάμπη Αναγνωστόπουλο (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς συνδέεται ο Στάθης Παναγιωτόπουλος με τον Μπάμπη Αναγνωστόπουλο και την Καρολάιν

Ο Στάθης Παναγιωτόπουλος φαίνεται πως γνώριζε την αδικοχαμένη Καρολάιν και τον Μπάμπη Αναγνωστόπουλο, καθώς όπως αναφέρει στην εκπομπή "Το Πρωινό" ο Ευάγγελος Παπατζιτζές - εκαπιδευτής καταδύσεων στην Αλόννησο και φίλος του Στάθη Παναγιωτόπουλου - έκαναν όλοι μαζί καταδύσεις τα καλοκαίρια.

"Η Καρολάιν έκανε από πολύ παλιά καταδύσεις, είχε βουτήξει με το Στάθη και με το Μπάμπη, είχαν βουτήξει και οι 3 για κατάδυση".

Ενώ για την επικοινωνία που είχε με το φίλο του Στάθη Παναγιωτόπουλο " μίλησα πριν μέρες μαζί του, όμως μου το έκλεισε βιαστικά".

Αναφέρθηκε και στις καταγγελίες για τα ροζ βίντεο "ακουγόταν ότι κατέγραφε τις συντρόφους του" και συμπλήρωσε "η σάτιρα έχει μέσα σεξισμό, αυτό περιμένεις από το Στάθη".

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος εργάζεται στο κυλικείο των Φυλακών Κορυδαλλού και έχει ζητήσει από το δικηγόρο του νομικά βιβλία για να χτίσει την υπερασπιστική του γραμμή.

Ειδήσεις σήμερα:

“The 2night Show”-Πηνελόπη Αναστασοπούλου: Ζορίστηκα και βασανίστηκα πολύ, με είχε πάρει αρκετά από κάτω

#MeToo: Σήμερα η δίκη του προπονητή ιστιοπλοϊας

Euroleague: Η Αρμάνι πέρασε από την έδρα της Μπαρτσελόνα