Γλυπτά του Παρθενώνα: οι Times υπέρ της επιστροφής τους στην Ελλάδα

Στροφή 180 μοιρών κάνει η βρετανική εφημερίδα "Times" και στηρίζει την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα.

Με ένα άρθρο της η εφημερίδα "Times" του Λονδίνου, δίνει τη στήριξή της στην επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα.

Όπως αναφέρει στο άρθρο τους, μπορεί για 50 χρόνια να έδιναν τη στήριξή τους στην κυβέρνηση και στο Βρετανικό Μουσείο στη θέση τους, όμως αυτό είναι κάτι που σήμερα αλλάζει.

Στο άρθρο της η εφημερίδα, ξεκινά αναφέροντας τα Γλυπτά του Παρθενώνα ως... Ελγίνεια, όμως η θέση πλέον που κρατούν είναι ξεκάθαρη.

Χαρακτηριστικά αναφέρει: «Τα Ελγίνεια Μάρμαρα είναι μία υπέροχη απεικόνιση της ανθρώπινης μορφής και της κίνησης. Εκατομμύρια έχουν θαυμάσει αυτά τα γλυπτά που κάποτε κοσμούσαν τον Παρθενώνα και τους τελευταίους δύο αιώνες βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο, ένα από τα ομορφότερα εκθέματά του»

«Για πάνω από 50 χρόνια καλλιτέχνες και πολιτικοί συμφωνούσαν πως τα έργα τέχνης είναι τόσο σημαντικά για την πολιτιστική ταυτότητα ενός έθνους πρέπει να επιστρέψουν στην Ελλάδα. Το Μουσείο αλλά και η Βρετανική κυβέρνηση που είχε την υποστήριξη των Times, αντιστάθηκαν στην πίεση αυτή. Τώρα οι συνθήκες άλλαξαν. Τα Γλυπτά ανήκουν στην Αθήνα. Πρέπει άμεσα να επιστραφούν».

