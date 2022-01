Οικονομία

Σταϊκούρας για ακρίβεια: Δεν εξετάζεται αυτή τη στιγμή η μείωση συντελεστών ΦΠΑ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Υπουργός Οικονομικών διαβεβαίωσε ότι «η κυβέρνηση θα αναλάβει πρωτοβουλίες για τη μείωση του κόστους στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς».

«Δεν υφίσταται αυτήν τη στιγμή οποιοδήποτε ενδεχόμενο μείωσης των συντελεστών ΦΠΑ», δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας. Επεσήμανε δε χαρακτηριστικά ότι «δεν μπορούμε να εκτροχιάσουμε τον προϋπολογισμό τον Ιανουάριο».

Όπως ανέφερε (μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό «Παραπολιτικά»), υπάρχουν οι μειώσεις φόρων, όπως στις ασφαλιστικές εισφορές και στην εισφορά αλληλεγγύης στον ιδιωτικό τομέα, που επεκτείνονται εφέτος και πρέπει να υπάρχει ο δημοσιονομικός χώρος αφ' ενός για τη μονιμοποίησή τους και αφ' ετέρου για επιπλέον παρεμβάσεις.

Παράλληλα δήλωσε ότι ο προϋπολογισμός του 2021 κλείνει με ένα πρωτογενές έλλειμμα της τάξης του 7% του ΑΕΠ (περίπου 13 δισ. ευρώ), το οποίο πρέπει να μηδενιστεί το 2023. Ερωτηθείς δε για ενδεχόμενες «συμφωνίες κυρίων» για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, είπε ότι «η κυβέρνηση θα αναλάβει πρωτοβουλίες για τη μείωση του κόστους στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, κυρίως των χαμηλότερων εισοδημάτων».

Ο υπουργός επικαλέστηκε τις προβλέψεις της ΕΚΤ, σύμφωνα με τις οποίες θα υπάρξει σημαντική αποκλιμάκωση της αύξησης του κόστους το β' τρίμηνο εφέτος. Ωστόσο, πρόσθεσε ότι στο υπουργείο Οικονομικών το επόμενο διάστημα θα «τρέξουν» και δυσμενή σενάρια εκτέλεσης του προϋπολογισμού για πλήρη κάλυψη από κάθε ενδεχόμενο.

Όπως είπε ο κ. Σταϊκούρας, τόσο για την υγειονομική κρίση, όσο και για την ενεργειακή ακρίβεια, «θα συνεχίσουμε να βοηθάμε νοικοκυριά και επιχειρήσεις για όσο χρειαστεί». Ειδικά δε για την υγειονομική κρίση, επεσήμανε πως «εάν διαρκέσει μεγαλύτερο διάστημα από το βασικό σενάριο, τότε ανάλογα θα πράξει και το οικονομικό επιτελείο (όπως π.χ. με τις επιστρεπτέες προκαταβολές)».

Ο υπουργός προανήγγειλε τέλος, την έξοδο από το καθεστώς της ενισχυμένης εποπτείας εντός του 2022 και την εκταμίευση μιας διπλής δόσης από τα κέρδη των ελληνικών ομολόγων που διακρατούν η ΕΚΤ και οι ευρωπαϊκές κεντρικές τράπεζες.

Ειδήσεις σήμερα:

ΕΟΔΥ: δωρεάν rapid test την Τετάρτη σε 155 σημεία

Καιρός - “Διομήδης”: χιόνια, κρύο και ισχυροί άνεμοι την Τετάρτη

Euroleague: Η Αρμάνι πέρασε από την έδρα της Μπαρτσελόνα