Life

“Το Πρωινό” - Ντέμη Γεωργίου: Έπρεπε να αποφασίσω αν θα ζήσω ή θα πεθάνω (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μία συγκλονιστική συνέντευξη στην εκπομπή "Το Πρωινό" έδωσε την Τετάρτη η πρώην παίκτρια του ριάλιτι μαγειρικής, Ντέμη Γεωργίου.

Μία συγκλονιστική συνέντευξη στην εκπομπή "Το Πρωινό" έδωσε την Τετάρτη η Ντέμη Γεωργίου, πρώην παίκτρια ριάλιτι μαγειρικής,

Μίλησε για την κακοποιητική σχέση που έζησε στο παρελθόν, φτάνοντας μάλιστα στο σημείο να τεθεί η ζωή της σε κίνδυνο.

"Έφτασα να πεθάνω, έχασα την όρασή μου για 2 μήνες" και συμπλήρωσε "δεν υπάρχει κακοποίηση μόνο από τους άνδρες, όλες οι σχέσεις μπορεί να είναι κακοποιητικές".

Ενώ απάντησε και στη συχνή απορία που έχουν πολλοί - γιατί δεν έφευγες - "δεν μπορείς να βγεις από τη σχέση, είναι ο τρόμος αλλά και παράλληλα εκεί που συμβαίνει η κακοποίηση, ο κακοποιητής είναι υπερπροστατευτικός μαζί σου"

Όπως είπε έπρεπε να φτάσει στο νοσοκομείο για να καταλάβει ότι κάτι δεν πάει καλά " γείτονες ειδοποίησαν την αστυνομία", ενώ για την τύχη του συγκεκριμένου ατόμου "ο καθένας παίρνει αυτό που του αξίζει" είπε.

Ειδήσεις σήμερα:

“The 2night Show”-Πηνελόπη Αναστασοπούλου: Ζορίστηκα και βασανίστηκα πολύ, με είχε πάρει αρκετά από κάτω

#MeToo: Σήμερα η δίκη του προπονητή ιστιοπλοϊας

Euroleague: Η Αρμάνι πέρασε από την έδρα της Μπαρτσελόνα