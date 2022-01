Ζώδια

Λίτσα Πατέρα - Ζώδια: η Σελήνη στον Ταύρο και ο… Τζόκοβιτς (βίντεο)

Διάβασέ μου το...

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό”, Λίτσα Πατέρα.

«Σήμερα έχουμε μια ωραία Σελήνη στον Ταύρο, στις τελευταίες μοίρες, που δέχεται ωραίες όψεις», είπε η Λίτσα Πατέρα στην έναρξη της ενότητας με τις αστρολογικές προβλέψεις στην εκπομπή «Το Πρωινό».

Όπως συμπλήρωσε η αστρολόγος, «είναι πολύ γλυκιά ημέρα και για την ερωτική ζωή και για τα οικονομικά και για να πάρουμε αποφάσεις, ένα δεν έχουμε κάνει λάθη τις προηγούμενες ημέρες».

Προσέθεσε δε πως «οι αποφάσεις που θα πάρουμε τώρα θα έχουν και διάρκεια».

Ακόμη, με αφορμή τον σάλο που μαίνεται για τον Νόβακ Τζόκοβιτς, η Λίτσα Πατέρα είπε πως «είναι Δίδυμος πρώτης ημέρας, με υπερβολές. Είναι μια πολύ γλυκιά ψυχούλα, καθώς έχει τον Άρη στον Καρκίνο, αλλά βλέπει τα πράγματα με τον δικό του τρόπο».

Αμέσως μετά η Λίτσα Πατέρα αναφέρθηκε στις ημερήσιες αστρολογικές προβλέψεις της.

Παρακολουθήστε την ενότητα με τις προβλέψεις για όλα τα ζώδια, από την Λίτσα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

