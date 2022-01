Συνταγές

Πίτα περέκ από τον Βασίλη Μουρατίδη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μια κλασσική παραδοσιακή συνταγή ετοίμασε και μας προτείνει ο διακεκριμένος σεφ, στην κουζίνα της εκπομπής “Το Πρωινό”.

Καθώς ο Πέτρος Συρίγος εξακολουθεί να απουσιάζει από την εκπομπή «Το Πρωινό», για να βρίσκεται κοντά στην σύζυγο του και το νεογέννητο παιδί τους, από την κουζίνα της εκπομπής περνούν τις τελευταίες ημέρες δημοφιλείς σεφ που μαγειρεύουν και μας προτείνουν εξαιρετικές συνταγές.

Μετά από τον Βασίλη Καλλίδη που ετοίμασε την Τρίτη μια εξαιρετική μακαρονάδα, την Τετάρτη πίσω από τον πάγκο της κουζίνας της εκπομπής «Το Πρωινό», βρέθηκε ο Βασίλης Μουρατίδης.

Ο σεφ ετοίμασε μια ξεχωριστή και αγαπημένη ποντιακή συνταγή, εύκολη και γρήγορη, μια πίτα περέκ, που ετοίμασε στο τηγάνι.

Παρακολουθήστε βήμα – βήμα την εκτέλεση της συνταγής για πίτα περέκ από τον Βασίλη Μουρατίδη στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

Ειδήσεις σήμερα:

Λίτσα Πατέρα - Ζώδια: η Σελήνη στον Ταύρο και ο… Τζόκοβιτς (βίντεο)

Κορονοϊός – αντιεμβολιαστές: Το προφίλ των αρνητών

Κορονοϊός – Παιδίατροι: Οδηγίες για τον εμβολιασμό των παιδιών