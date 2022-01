Life

“Η Φάρμα”: εντάσεις την Τετάρτη (βίντεο)

Αποκλειστικο απόσπασμα απο το αποψινο επεισόδιο, προβλήθηκε στην εκπομπή "Το Πρωινό".

Λίγο πριν την επιλογή του 1ου μονομάχου από το Μάνο Πανταζή, το παρασκήνιο είναι έντονο.

Ένας τραυματισμός, μία ανατροπή και πολλές, όχι και τόσο «αθώες», συζητήσεις μονοπωλούν τη ζωή στη «Φάρμα».

Τι θα δούμε στο αποψινό συγκλονιστικό επεισόδιο

Πόσο σοβαρός είναι ο τραυματισμός του Γρηγόρη Αναστασιάδη; Θα του στερήσει την παραμονή του στη «Φάρμα»;

Τι θα κάνει ο Μάνος Πανταζής τώρα που οι δύο αρχικές επιλογές του για μαύρη πέτρα είναι… εκτός κάδρου;

Ο Μάνος Πανταζής πρέπει να επιλέξει μεταξύ των Βασίλη Λέντζου, Αστρινού Χαραλαμπάκη, Νεόφυτου Ηλία και Μαρίας Παπαγεωργίου. Ποιος έχει το περισσότερο άγχος και τις περισσότερες πιθανότητες να επιλεγεί για 1ος μονομάχος;

Γιατί η Νίκη Χαντσαριδου προσπαθεί να πείσει τον Μάνο Πανταζή ότι πρέπει να επιλέξει τον Αστρινό Χαραλαμπάκη;

Πώς προσπαθεί η Μαρία Παπαγεωργίου να πείσει τον Μάνο Πανταζή να μην της δώσει τη μαύρη πέτρα;

Ποια συμπεριφορά της Μαρίας Παπαγεωργίου κατακρίνει η Χριστιάννα Σμαραγδή;

Ποιον, τελικά, θα επιλέξει ο Μάνος Πανταζής; Και γιατί η Αθανασία Τσουμελέκα θα σχολιάσει ότι είναι απρόσμενη η επιλογή; Ποιος θεωρεί ότι ευθύνεται για αυτήν την επιλογή;