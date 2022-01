Υγεία - Περιβάλλον

Ανεμβολίαστοι - Πρόστιμο 100 ευρώ: 17 Ιανουαρίου αρχίζει η επιβολή του

Γιατί τα πρώτα πρόστιμα που θα επιβληθούν θα είναι 50 και όχι 100 ευρώ. Ποιοι έχουν δικαίωμα να καταθέσουν ένσταση.

Στις 17 Ιανουαρίου θα αρχίσουν οι βεβαιώσεις των προστίμων στους περίπου 300.000 ανεμβολίαστους άνω των 60 ετών, όπως είπε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου, το πρωί στον ΑΝΤ1.

Σε πρώτη φάση το πρόστιμο που θα επιβληθεί θα είναι 50 ευρώ, καθώς θα αφορά τον μισό Ιανουάριο κι από εκεί και πέρα θα είναι 100 ευρώ κάθε μήνα για όσο χρονικό διάστημα οι υπόχρεοι επιλέγουν να μην εμβολιάζονται.

Ένσταση στην πλατφόρμα μπορούν να καταθέσουν οι συγγενείς πεθαμένων που έχουν αμελήσει να διαγράψουν τα ΑΦΜ των συγγενών τους ή αν για παράδειγμα έχουν κάνει το εμβόλιο στο εξωτερικό.

Όσοι για ιατρικούς λόγους δεν εμβολιάστηκαν ως τις 14/1 πρέπει να καταθέσουν αίτηση εξαίρεσης στην πλατφόρμα. Όσοι φορολογούνται στο εξωτερικό επίσης εξαιρούνται.

