Κακοκαιρία “Διομήδης”: προβλήματα σε όλη την Ελλάδα (εικόνες)

Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια. Δρόμοι έκλεισαν από τις πλημμύρες αλλά και τις σφοδρές χιονοπτώσεις.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η κακοκαιρία «Διομήδης» που πλήττει την χώρα.

Από νωρίς το πρωί παρουσιάστηκαν προβλήματα στις θαλάσσιες συγκοινωνίες και εκδόθηκε απαγορευτικό απόπλου καθώς οι άνεμοι στο Αιγαίο έφτασαν τοπικά και τα 10 μποφόρ.

Έντονα είναι τα προβλήματα στην Χαλκιδική, όπου είχαμε διακοπές στην ηλεκτροδότηση και κλείσιμο σχολέιων.

Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία και στη Σάμο. Στο Ηραίον μεγάλος όγκος νερού από τα δύο ποτάμια της περιοχής μετέτρεψε τους δρόμους σε ποτάμια. Φερτά υλικά από τα ποτάμια αλλά και τη θάλασσα προκάλεσαν ζημιές σε όλα τα καταστήματα του Ηραίον και των γύρω περιοχών.

Βίντεο από την κακοκαιρία στη Σάμο





Στη βόρεια Εύβοια και συγκεκριμένα στο Δήμο Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας, καταγράφηκε υπερχείλιση του ποταμού Κηρέα, με αποτέλεσμα να κλείσει ο δρόμος που οδηγεί από το Προκόπι προς το Μαντούδι.

Αποκλεισμένους κρατά η κακοκαιρία «Διομήδης» τους κατοίκους στο Σέλι Ημαθίας. Για τρίτο 24ωρο τα σπίτια δεν έχουν ηλεκτροδότηση.

Πολλά από τα ημιορεινά και ορεινά χωριά του Δήμου Λαμιέων έχουν ντυθεί στα λευκά, ενώ τα συνεργεία του Δήμου βρίσκονται στους δρόμους δίνοντας μάχη για να παραμείνει το οδικό δίκτυο ανοιχτό και ασφαλές.

Σφοδρό ήταν το πέρασμα της κακοκαιρίας Διομήδης από τα Φάρσαλα με μεγάλο τμήμα του χωριού της Υπέρειας να είναι πλημμυρισμένο.

Οι δρόμοι της κοινότητας, τα οικόπεδα όπου βρίσκονται σπίτια, όπως και οι γύρω αγροτικές εκτάσεις παραμένουν – το πρωί της Τετάρτης – κάτω από το νερό, σύμφωνα με το larissanet ενώ στα θετικά της κατάστασης καταγράφεται το γεγονός πως σήμερα δεν βρέχει. H πλήρης έκταση των ζημιών θα φανεί μόλις τα νερά υποχωρήσουν.

Αισθητή είναι από χθες η παρουσία της κακοκαιρίας «Διομήδης» και στον Έβρο, με τις χιονοπτώσεις και τους θυελλώδεις ανέμους να συνθέτουν το καιρικό σκηνικό στον ακριτικό νομό, χωρίς ωστόσο να έχει προκαλέσει σημαντικά προβλήματα.

Λόγω της έντονης και συνεχιζόμενης χιονόπτωσης σε συνδυασμό με τις χαμηλές θερμοκρασίες και τον παγετό, αναστέλλεται σήμερα με απόφαση δημάρχων, η λειτουργία των σχολείων σε Σαμοθράκη και Σουφλί καθώς και στις Φέρες και την κοινότητα Συκορράχης του Δήμου Αλεξανδρούπολης.

Ένα ασυνήθιστο περιστατικό συνέβη το βράδυ της Δευτέρας, όσο η κακοκαιρία "Διομήδης" πλήττει τη χώρα. Στγκεκριμένα, ένας 37χρονος άνδρας, χτυπήθηκε από κεραυνό, την ώρα που βρισκόταν στον Κομό στη Μεσαρά Ηρακλείου.





