Βόλος: Ανήρτησε φωτογραφίες της πρώην συζύγου του σε site ερωτικών γνωριμιών

Τι ποινή του επέβαλε στον 25χρονο το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Βόλου.

Μία ακόμη σοκαριστική υπόθεση εκδικητικής πορνογραφίας, είδε το φως της δημοσιότητας με έναν 25χρονο, να έχει αναρτήσει στο διαδίκτυο φωτογραφίες ερωτικού περιεχομένου με την πρώην σύζυγό του.

Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Βόλου εκδίκασε την υπόθεση και επέβαλε ποινή φυλάκισης 2 μηνών στον νεαρό, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για μετάδοση, ανακοίνωση και διάδοση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Η περιγραφή του θύματος ήταν σοκαριστική, καθώς διαπίστωσε πως ο πρώην σύζυγος της έκανε κάτι τέτοιο, αφού ήταν και πάλι μαζί.

Πάνω σε έναν καβγά, τού άρπαξε το κινητό του από το χέρι και είδε τις φωτογραφίες της που ήταν δημοσιοποιημένες. Δεν γνώριζε τίποτα, δεν είχε δώσει ποτέ καμία συναίνεση, δεν είχε φτιάξει η ίδια το προφίλ και το σοκ που υπέστη ήταν τεράστιο.

Η ίδια δεν γνωρίζει κατί πρέβη σε κάτι τέτοιο ο καταδικασθείς, με τον οποίο σήμερα έχει χωρίσει οριστικά, όμως όπως είχε αναφέρει ο 25χρονος σε οικεία του πρόσωπα, μέσα σε πλήθως ακατανόητων δικαιολογιών, το έκανε... για πλάκα.

Ο κατηγορούμενος δεν ήταν παρών στη δίκη για να απολογηθεί και εκπροσωπήθηκε από τον δικηγόρο του. Ο συνήγορος υπεράσπισης αρνήθηκε ότι ο 25χρονος δημοσίευσε τις φωτογραφίες και μάλιστα υποστήριξε ότι στην ανάρτηση προέβη η ίδια η παθούσα.

Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Βόλου αναγνώρισε στον κατηγορούμενο μόνο το ελαφρυντικό της μετεφηβικής ηλικίας.

Πηγή: taxydromos.gr

