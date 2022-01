Κοινωνία

ΑΠΘ: Νέα κατάληψη από αντιεξουσιαστές

Η νέα κατάληψη ήρθε ως αντίδραση στην πρωινή επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ για τον τερματισμό άλλης κατάληψης σε εργαστήριο του ΑΠΘ.

Κατάληψη στον χώρο της γραμματείας στη Σχολή Θετικών Επιστημών του ΑΠΘ έχουν πραγματοποιήσει άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου, ως αντίδραση στην πρωινή αστυνομική επιχείρηση τερματισμού κατάληψης που είχε γίνει σε εργαστήριο του Τμήματος Φαρμακευτικής.

«Πληροφορηθήκαμε πριν από λίγο ως πρυτανικό συμβούλιο ότι κάποια άτομα έχουν καταλάβει τον χώρο των γραφείων της Κοσμητείας. Το θεωρώ απαράδεκτο διότι ναι μεν δεν είναι χώρος εκπαίδευσης αλλά είναι χώρος εργασίας και χώρος διοίκησης, όπου υπάρχουν στοιχεία φοιτητών και συναδέλφων, τα οποία είναι απαραίτητα για την καθημερινή λειτουργία του Πανεπιστημίου. Αυτή τη στιγμή εκτιμούμε την κατάσταση κι αυτό που είναι να γίνει θα γίνει», δήλωσε ο πρύτανης του ΑΠΘ, καθηγητής Νίκος Παπαϊωάννου.

Ερωτηθείς σχετικά με τις απειλές κατά της ζωής του, ο κ. Παπαϊωάννου απάντησε, «Ζούμε σε Κράτος Δικαίου. Ως πρύτανης του μεγαλύτερου πανεπιστημίου της χώρας, κι ως απλός Έλληνας πολίτης, έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στους θεσμούς που εγγυώνται την εφαρμογή των νόμων και την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων όλων μας».





