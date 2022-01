Πολιτική

Μητσοτάκης - ΣΕΤΕ: Εθνικό Σχέδιο Δράστης για τον Τουρισμό (εικόνες)

Η αναφορά στην πανδημία, οι νέες τάσεις και τα μεγάλα στοιχήματα για την “βαριά βιομηχανία” της χώρας. Τι είπε ο πρωθυπουργός για τα βασικά σημεία του Σχεδίου και τις προοπτικές του ελληνικού τουρισμού.

Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τον ελληνικό τουρισμό παρουσίασε στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη ο ΣΕΤΕ κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης.

Όπως σημειώνεται σε ενημερωτικό σημείωμα του Μαξίμου:

«Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης αποτελεί την τελική σύνθεση της μελέτης «Ελληνικός Τουρισμός 2030 | Σχέδια Δράσης» που εκπονήθηκε από το ΙΝΣΕΤΕ και πρόκειται για μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για τον σχεδιασμό και την άσκηση πολιτικής, τη διαχείριση και τη διακυβέρνηση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος και των προορισμών.

«Θέλω να ευχαριστήσω όσες και όσους εργάστηκαν για να μπορέσουμε να έχουμε αυτό το συγκροτημένο και ολιστικό σχέδιο στην διάθεσή μας. Η Ελλάδα πιστεύω ότι θα βγει κερδισμένη στον τουριστικό τομέα από την κρίση της πανδημίας. Η χώρα αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση ως προς τη διεθνή της εικόνα. Όλες οι MEGAτάσεις, κυρίως αυτή η στροφή στo wellness (ευεξία), στην εμπειρία, στον άνθρωπο, στη συμβίωση με το φυσικό πολιτιστικό περιβάλλον, πιστεύω ότι αναδεικνύουν τα σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας. Τώρα έχει έρθει η στιγμή για να υλοποιήσουμε ένα μακρόπνοο στρατηγικό σχέδιο, το οποίο θα μπορέσει να αναδείξει όλα μας αυτά τα πολύ σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα», σημείωσε, μεταξύ άλλων, ο Πρωθυπουργός.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι «πρέπει να ξανασκεφτούμε μετά την πανδημία ενσωματώνοντας τα διδάγματά της. Τι σημαίνει το εθνικό branding της χώρας στη μετα-πανδημία περίοδο. Εκτιμώ ότι η επόμενη χρονιά θα είναι μία χρονιά μετάβασης με πολύ έντονους ρυθμούς τουριστικής κίνησης εφόσον όλα πάνε καλά με τον COVID-19. Εδώ καλούμαστε να κάνουμε έναν σχεδιασμό σε βάθος χρόνου. Οπότε αποδίδω πολύ μεγάλη σημασία στο πώς θα μετατρέψουμε αυτό το σημαντικό κείμενο σε έναν άξονα δράσεων».

Στο πλαίσιο της τηλεδιάσκεψης, επιβεβαιώθηκε η ανθεκτικότητα του ελληνικού τουρισμού το 2021, καθώς ενάντια στις προβλέψεις και τις πρωτόγνωρες δυσκολίες, ο τουριστικός τομέας συνεισέφερε στην ελληνική οικονομία, κατά προσέγγιση το 55% των πληρωμών του 2019. Εκφράστηκε δε η πεποίθηση ότι θα πετύχει ακόμη καλύτερα αποτελέσματα τη φετινή χρονιά.

Ο Υπουργός Τουρισμού, Βασίλης Κικίλιας, μεταξύ άλλων, σημείωσε: «Η μελέτη «Ελληνικός Τουρισμός 2030 | Σχέδια Δράσης» διαφοροποιείται από προηγούμενα σχέδια δράσης σε δύο κύρια σημεία. Πρώτον, ενώ συνήθως αντίστοιχες μελέτες ανέλυαν το ΠΟΙΑ προϊόντα του ελληνικού τουρισμού πρέπει να αναπτυχθούν, η παρούσα μελέτη προσδιορίζει με λεπτομερή σχέδια το ΠΩΣ μπορούν να αναπτυχθούν αυτά τα προϊόντα. Δεύτερον, η μελέτη αξιοποιεί τον τουριστικό προορισμό ως μονάδα ανάλυσης, άσκησης πολιτικής, διαχείρισης και marketing και η δομή του σχεδίου δράσης μπορεί εν δυνάμει να λειτουργήσει ως πρότυπο μεθοδευμένου σχεδιασμού για κάθε προορισμό της χώρας που στοχεύει να αναπτυχθεί τουριστικά. Ο ρόλος της συγκεκριμένης μελέτης πρακτικά μπορεί να λειτουργήσει επιβοηθητικά και ως κατεύθυνση πολιτικής στους DMOs (Οργανισμούς Διαχείρισης Προορισμού) που θα δημιουργηθούν μετά και την πρόσφατη ψήφιση του νομοσχεδίου».

Ο Πρόεδρος του ΣΕΤΕ, Γιάννης Ρέτσος, ανέφερε: «Ο ΣΕΤΕ εκπληρώνει στο ακέραιο τον ρόλο και την ευθύνη του ως κοινωνικός εταίρος, παραδίδοντας σήμερα το στρατηγικό σχέδιο, τον οδικό χάρτη, για να βαδίσει ο τουρισμός στη νέα εποχή. Πρόκειται για μια μελέτη που ανταποκρίνεται στις ανάγκες των καιρών, που λαμβάνει υπόψη της τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του τουριστικού τομέα, που είναι δυναμική και προσαρμόζεται ανάλογα με τις εξελίξεις. Στόχος μας είναι το «Εθνικό Σχέδιο Δράσης» να αποτελέσει την αρχή μιας περιόδου δημόσιας διαβούλευσης, σε κεντρικό και σε περιφερειακό επίπεδο, καθώς η επιτυχής υλοποίηση της στρατηγικής χρειάζεται/ απαιτεί ουσιαστικούς συμμέτοχους και συνοδοιπόρους, συνθετικά και συνδυαστικά με τους υπόλοιπους δυναμικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας».

Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν ακόμη ο Υπουργός Επικρατείας, Γιώργος Γεραπετρίτης, ο Υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος, η Υφυπουργός Τουρισμού, Σοφία Ζαχαράκη, o Γενικός Γραμματέας Πρωθυπουργού, Γρηγόρης Δημητριάδης, ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού, Θανάσης Κοντογεώργης, ο Επικεφαλής Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, Αλέξης Πατέλης, ο Αντιπρόεδρος του ΣΕΤΕ, Ευτύχιος Βασιλάκης, ο Γενικός Γραμματέας του ΣΕΤΕ, Γιώργος Βερνίκος, ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας του ΣΕΤΕ, Γιάννης Παράσχης, η Διευθύνουσα Σύμβουλος της MARKETING GREECE, Ιωάννα Δρέττα, η Γενική Διευθύντρια του ΣΕΤΕ, Μαρία Γάτσου, ο Γενικός Διευθυντής του ΙΝΣΕΤΕ, Ηλίας Κικίλιας και ο Επιστημονικός Διευθυντής του ΙΝΣΕΤΕ, Άρης Ίκκος».

