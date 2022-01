Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Μέτρα: Παράταση εισηγείται η Επιτροπή των ειδικών

Την παράταση των μέτρων που τέθηκαν σε ισχύ πριν την Πρωτοχρονιά εισηγείται η Επιτροπή.



Την παράταση των μέτρων για τον περιορισμό της πανδημίας του κορονοϊού εισηγείται η επιτροπή των ειδικών.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, η επιτροπή κρίνει ότι τα μέτρα που τέθηκαν σε ισχύ πριν το τέλος της χρονιάς και ισχύουν μέχρι τις 16 Ιανουαρίου, θα πρέπει να παραταθούν για μια εβδομάδα, δηλαδή μέχρι τις 23 του μήνα και επανεξέτασή τους ανά εβδομάδα, σε συνάρτηση με την επιδημιολογική εικόνα της χώρας.

Παρά τις πληροφορίες, οι ειδικοί εισηγήθηκαν να διατηρηθεί η απαγόρευση της μουσικής στην εστίαση και τη διασκέδαση, καθώς έκριναν ότι δεν θα πρέπει να καταργηθεί στην παρούσα φάση της πανδημίας.

Μετά και την εισήγηση, η κυβέρνηση θα πρέπει να λάβει τις αποφάσεις, που αναμένεται να ανακοινωθούν τις επόμενες ώρες.

Μάλιστα, την εκτίμηση ότι δεν θα υπάρξουν αλλαγές στα μέτρα αυτή τη στιγμή γιατί έχουμε μεγάλο αριθμό κρουσμάτων, εξέφρασε η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Μίνα Γκάγκα.

Από την πλευρά του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου, μιλώντας το πρωί στον ΑΝΤ1 είπε ότι στις 17 Ιανουαρίου θα αρχίσουν οι βεβαιώσεις των προστίμων στους περίπου 300.000 ανεμβολίαστους άνω των 60 ετών.

