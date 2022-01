Κοινωνία

ΑΣΟΕΕ: αντιεξουσιαστές γκρέμισαν τοίχο για να “στήσουν” στέκι

Η παρέμβαση της Αστυνομίας προκάλεσε αντιδράσεις από μερίδα ατόμων που βρίσκονταν στο Πανεπιστήμκο. Ένταση από αλληλέγγυους.των συλληφθέντων.

Συνελήφθησαν, σύμφωνα με πληροφορίες, έξι άτομα, μέσα στην ΑΣΟΕΕ, ενώ προσπαθούσαν να γκρεμίσουν τοίχο, για να στήσουν «στέκι» αντιεξουσιαστών, εντός του Πανεπιστημίου.

Μέλη της Διοίκησης του Ιδρύματος ενημέρωσαν την Αστυνομία, έγινε άμεση επέμβαση και συνελήφθησαν οι δράστες.

Οι έξι άνδρες οδηγήθηκαν στα γραφεία της Κρατικής Ασφάλειας, καθώς πιάστηκαν επ΄ αυτοφώρω να γκρεμίζουν τον τοίχο.

Πρόκειται, σύμφωνα με πληροφορίες, για άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου.

Η σύλληψη τους έγινε μια ημέρα μετά από την επίθεση κουκουλοφόρων και τον ξυλοδαρμό καθηγητή, μέσα στο αμφιθέατρο

Στην ΑΣΟΕΕ βρίσκονται ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας. Έξω από το κτήριο του Οικονομικού Πανεπιστημίου έγιναν μικροεπεισόδια με αλληλέγγυους των συλληφθέντων.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η Ελληνική Αστυνομία αναφέρονται τα εξής:

«Αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε μεσημβρινές ώρες σήμερα, Τετάρτη 12 Ιανουαρίου 2022, στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, καθώς ομάδα ατόμων πραγματοποιούσε με τη χρήση ηλεκτρικών εργαλείων και σφυριών φθορές στην τοιχοποιία του Ιδρύματος.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθησαν έξι (6) άτομα και με τη δικογραφία που σχηματίζεται σε βάρος τους θα οδηγηθούν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Προανάκριση διενεργείται από τη Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής».

Μάλιστα, από την ΕΛ.ΑΣ. δόθηκε στην δημοσιότητα και σχετικό βίντεο:

