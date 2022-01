Τεχνολογία - Επιστήμη

Θεσσαλονίκη: Βρέθηκε συμβατός δότης μυελού για 3χρονο αγοράκι

Ο μικρός Γιώργος πρέπει να υποβληθεί σε μεταμόσχευση μυελού των οστών. Το μήνυμα της οικογένειάς του.

Ευχάριστα νέα έρχονται από τη Θεσσαλονίκη, καθώς βρέθηκε ο συμβατός δότης που χρειαζόταν ο μικρός Γιωργάκης, που πάσχει από λοιμώδη μονοπυρήνωση και πρέπει να υποβληθεί σε μεταμόσχευση μυελού των οστών.



Το τρίχρονο αγοράκι από τη Θεσσαλονίκη, νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο με λοιμώδη μονοπυρήνωση.



Η οικογένεια του μικρού Γιώργου έστειλε μέσα από το GRTimes.gr το δικό της μήνυμα για να βρεθεί ο σωστός δότης:

«Η διαδικασία αυτή δεν κοστίζει τίποτα απολύτως και διαρκεί μόνο 1 λεπτό, με αποτέλεσμα στο τέλος να σωθεί ένα παιδί. Όσοι μπορούν να διαθέσουν λίγη ώρα από τον χρόνο τους, τους παρακαλούμε να εγγραφούν στα τμήματα αιμοδοσίας των νοσοκομείων ΑΧΕΠΑ και «Παπανικολάου», εκτός κι αν είναι ήδη εθελοντής δότης, ηλικίας 18 – 45 ετών».

