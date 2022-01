Υγεία - Περιβάλλον

“Υγεία πάνω απ’ όλα”: τα “σημάδια” του αυτισμού στα παιδιά, το μικροβίωμα και η πίεση

Σε νέα ώρα μεταδίδεται η εκπομπή υγείας και ευεξίας του ΑΝΤ1, με την Φωτεινή Γεωργίου.

Για 10η χρονιά, το «Υγεία πάνω απ’ όλα» παραμένει ο τηλεοπτικός προορισμός για τις πιο εμπεριστατωμένες ιατρικές συμβουλές και για την παρουσίαση των σημαντικότερων ζητημάτων που μας αφορούν.

Κάθε Σαββατοκύριακο, η Φωτεινή Γεωργίου μας ενημερώνει για όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε σχετικά με τη σωματική, την ψυχική και την πνευματική μας υγεία.

Ποια είναι τα «σημάδια» αυτισμού στα παιδιά, που πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς;

Πώς συνδέεται το λιπώδες ήπαρ, με την covid-19 και το μικροβίωμα;

Η οστεοπαθητική μπορεί να βοηθήσει τους ασθενείς με Πάρκινσον;

Όλα αυτά θα τα ανακαλύψουμε μαζί το Σάββατο 15 Ιανουαρίου, στις 10:00.

Πώς οι θετικοί άνθρωποι επιδρούν καταλυτικά στον εαυτό τους και στους γύρω τους;

Γιατί το γιαούρτι βοηθά στην ρύθμιση της πίεσης;

Πρέπει να φοράει ο σκύλος μας παλτό στο κρύο;

Οι απαντήσεις αυτή την Κυριακή 16 Ιανουαρίου, στις 10:00.

«Υγεία Πάνω Απ’ Όλα» με τη Φωτεινή Γεωργίου.

Κάθε Σαββατοκύριακο, στις 10:00, στον ΑΝΤ1!

#YgeiaPanwApOla

