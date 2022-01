Αθλητικά

Απόλλων - ΟΦΗ: Θρίαμβος για τους Κρητικούς στην Ριζούπολη

Με πρωταγωνιστή τον Λάμπρου, ο ΟΦΗ θριάμβευσε στη Ριζούπολη επί του Απόλλωνα Σμύρνης.



Με πρωταγωνιστή τον Λάμπρου, ο ΟΦΗ θριάμβευσε στη Ριζούπολη επί του Απόλλωνα Σμύρνης με 3-0 σε εξ αναβολής συνάντηση της 13ης αγωνιστικής και έφτασε στην τέταρτη Παναθηναϊκό και ΠΑΣ Γιάννινα, με τους «πράσινους» να έχουν παιχνίδι λιγότερο.

Αντίθετα, η «Ελαφρά Ταξιαρχία» γνώρισε βαριά εντός έδρας ήττα στο ντεμπούτο του Μάρκο Γκρότε στον πάγκο της, παραμένει ουραγός στην κατάταξη και βάσει εικόνας είναι το πρώτο φαβορί για υποβιβασμό. Πάντως, καθοριστικό ρόλο έπαιξε η αποβολή του Γιακιμόσφσκι μόλις 19ο λεπτό, με το σκορ στο 0-0.

Σε ένα παιχνίδι με πολύ καλό ρυθμό και χαμένες ευκαιρίες από το ξεκίνημα, ο Απόλλωνας ατύχησε να μείνει με 10 παίκτες νωρίς, καθώς στο 19΄ ο Γιακιμόφσκι αγκάλιασε τον Τοράλ στην περιοχή για να μην πλασάρει και αντίκρισε την κόκκινη κάρτ από τον Μανούχο.

Το πέναλτι εκτέλεσε στο 21΄ ο Νέιρα κι έστειλε την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι, αλλά λίγο αργότερα μίλησε η κλάση του Λάμπρου, που «καθάρισε» το παιχνίδι σκοράροντας δις μέσα σε τρία λεπτά: στο 24΄ ο Γκαγιέγος βρήκε τον επιθετικό του ΟΦΗ που με απίθανο πλασέ στην κίνηση άνοιξε το σκορ, ενώ στο 26΄ ο Βέρχουλστ δεν πρόλαβε τον Τοράλ, ο οποίος γύρισε στον Λάμπρου για το 0-2.

Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν στο ξεκίνημα του β΄ ημιχρόνου να βρουν ένα γκολ για να ξαναμπούν στο παιχνίδι, δεν τα κατάφεραν και στο 65΄ ο Γκαγιέγος με έξοχη εκτέλεση φάουλ δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδρασης στον Βέρχουλστ για το 0-3 του ΟΦΗ, που τελείωσε εκεί το παιχνίδι.

Οι συνθέσεις:

ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ (Μάρκο Γκρότε): Βέρχουλστ, Ντεντάκης, Μπρούνο Άλβες, Λισγάρας (77΄ Μαρτίνες), Γιακιμόφσκι, Φατιόν (64΄ Κραγιόπουλος), Σλίβκα, Λα Πάρα (64΄ Παμλίδης), Γιαννιώτας (77΄ Ρόνγκε), Σίγκνιεβιτς (28΄ Παπαγεωργίου), Ιωαννίδης.

ΟΦΗ (Νίκος Νιόπλιας): Βάτερμαν, Βούρος, Πασαλίδης, Γιαννούλης, Μπαλογιάννης (73΄ Κοροβέσης), Γκαγιέγος (78΄ Σελίμοβιτς), Ντε Γκουζμάν, Τσιλιανίδης (65΄ Ναμπί), Τοράλ (73΄ Καμάου), Νέιρα (65΄ Ντουρμισάι), Λάμπρου.

