ΠΑΟΚ - Παναιτωλικός: Με το... δεξί στη νέα χρονιά ο “Δικέφαλος”

Ο Δικέφαλος με τη νίκη του αυτή πλησίασε την ΑΕΚ στον βαθμολογικό πίνακα.



Πρεμιέρα με νίκη έκανε στο νέο χρόνο ο ΠΑΟΚ που επιβλήθηκε με 2-0 του ελλιπούς Παναιτωλικού αλλά δεν ικανοποίησε με την απόδοση του στο πρώτο αυτό παιχνίδι και μετά από τριών εβδομάδων απουσία από τους αγωνιστικούς χώρους. Ο Δικέφαλος με τη νίκη του αυτή πλησίασε την ΑΕΚ στον βαθμολογικό πίνακα και συνέχισε το σερί των 6 παιχνιδιών χωρίς ήττα.

Από νωρίς ο ΠΑΟΚ βρήκε την ευκαιρία να ανοίξει το σκορ αλλά δεν την αξιοποίησε. Στο 9' ο Μελίσσας ανέτρεψε τον Σφιντέρσκι, το πέναλτι ήταν αναμφισβήτητο αλλά την εκτέλεση του την "σπατάλησε" ο Κούρτιτς που έστειλε την μπάλα στο κέντρο της εστίας και τα πόδια του Μελίσσα.

Ο Παναιτωλικός δεν οπισθοχώρησε και στο 17' χρειάστηκε η επέμβαση του Πασχαλάκη για να απομακρυνθεί ένας κίνδυνος στην εστία του από σέντρα σουτ του Μπαρμπόσα.

Στο 29' με την υπόδειξη του VAR o ΠΑΟΚ κέρδισε δεύτερο πέναλτι σε απόκρουση της μπάλας με το χέρι του Ντουάρτε εντός περιοχής, αλλά αυτή την φορά ο Κούρτιτς που εκτέλεσε και πάλι, ήταν εύστοχος και άνοιξε το σκορ.

Στο 2ο λεπτό των καθυστερήσεων οι καλύτεροι δυο παίκτες των ομάδων στο πρώτο μέρος, πρωταγωνίστησαν σε μια ωραία στιγμή της αναμέτρησης με τον Σφιντέρσκι να στέλνει κεφαλιά στην εστία του Παναιτωλικού και τον Μελίσσα με έγκαιρη επέμβαση να απομακρύνει σε κόρνερ. Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε με κατοχή μπάλας των γηπεδούχων σε ποσοστό 60-40% αλλά με περιορισμένη ποιότητα από την πλευρά τους. Οι ατομικές ενέργειες και τα λάθη στην επίθεση ήταν τόσο φανερά για τους ασπρόμαυρους που ασφαλώς δεν θα ικανοποιούσαν και τους ελάχιστα απαιτητικούς.

Ο Παναιτωλικός προσπαθούσε αλλά ως εκεί. Στην επανάληψη με παρόμοιο σκηνικό η πρώτη φάση έγινε στο 50' 'όταν το σουτ του Σφιντέρσκι μπλόκαρε και πάλι ο Μελίσσας.

Οι Αγρινιώτες πλησίασαν στην ισοφάριση πολύ κοντά στο 52' όταν κεφαλιά του Βέργου βρήκε το δοκάρι του Πασχαλάκη και στην συνέχεια απομακρύνθηκε. Στο 75' έγινε μια συναρπαστική φάση μπροστά στην εστία του Μελίσσα. Σε φάουλ του Αουγκούστο, ο Κούρτιτς πήρε την κεφαλιά και ο Φλόρες έδιωξε πριν περάσει η μπάλα τη γραμμή όμως καταλογίστηκε φάουλ του Σφιντέρσκι και έτσι τέλειωσε η φάση. Στο 82΄η σειρά του Παναιτωλικού για χαμένη και καλή ευκαιρία. Ο Μιχαηλίδης έκανε το λάθος, με τον Καρέλη να πατάει περιοχή και να κάνει παράλληλη μπαλιά, για να σώσει τον ΠΑΟΚ ο Λύρατζης. Την οριστική λύση στο επιθετικό αδιέξοδο για τον ΠΑΟΚ έδωσε ο Λέο Ζαμπά με γκολ στο 91'΄με μακρινό γωνιακό σουτ, στην δική του δεύτερη πρεμιέρα στον ΠΑΟΚ μετά από ενός χρόνου απουσία στην πατρίδα του και την επιστροφή του από τον δανεισμό του στην Βάσκο Ντα Γκάμα.

Ο ΠΑΟΚ πήρε αυτό που ήθελε και με τους τρεις βαθμούς βλέπει την συνέχεια. Ο Παναιτωλικός με αρκετές απουσίες, αφού είχε μόλις πέντε ποδοσφαιριστές στον πάγκο του ο Γιάννης Αναστασίου αποδύθηκε σε μια άνιση προσπάθεια από την οποία δεν μπόρεσε να κερδίσει κάτι.

Οι συνθέσεις:

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Πασχαλάκης, Ροντρίγκο (62' Βιεϊρίνια), Μιχαηλίδης, Ίνγκασον, Λύρατζης, Τσιγγάρας (70' Σβαμπ), Κούρτιτς, Αουγκούστο, Μιτρίτσα (77' Σίντκλεϊ), Μουργκ (70' Ζαμπά) και Σφιντέρσκι (77' Τσόλακ).

Παναιτωλικός (Γιάννης Αναστασίου): Μελίσσας, Λούι, Βργκοτς, Μαλής, Κορνέλιους, Φλόρες, Τσιγγάρας (86' Μπελεβώνης), Μπαρμπόσα (86' Μορισέϊ), Ντουάρτε (74' Καρέλης), Μεντόσα (74' Μάρτενσον) και Βέργος.

