#MeToo - Παπαπαντολέων: η Αμαλία ηχογράφησε όσα ήθελε να πει στους γονείς της

Συγκλονίζει η αποκάλυψη για τον τρόπο που η νεαρή ιστιοπλόος "μίλησε" για όσα βίωνε. Τι λέει για τον προπονητή και όσα λέει για τις σεξουαλικές πράξεις με την 11χρονη αθλήτρια του.

Στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων και στον Νίκο Χατζηνικολάου, μίλησε η Κλειώ Παπαπαντολέων, συνήγορος της αθλήτριας που κατήγγειλε τον προπονητή της για βιασμό κατ΄εξακολούθηση και άλλα αδικήματα απο την ηλικία των 11 χρόνων της και εξής και σήμερα βρέθηκε στην θέση του κατηγόρου στην πρώτη δίκη του #MeToo στην Ελλάδα.

Η δικηγόρος της 21χρονης σήμερα κοπέλας, είπε πως «είναι μια πολύ δεμένη οικογένεια. Η Αμαλία μίλησε στους γονείς της όταν ήταν 14 ετών, με έναν ιδιαίτερο τρόπο, ηχογράφησε όσα ήθελε να τους πει διότι δεν μπορούσε να τους πει κατά πρόσωπο όσα ήθελε».

«Αφού είδε την Σοφία Μπεκατώρου να κάνει καταγγελία για εκείνη, πήρε δύναμη και είπε στους γονείς της ότι θέλει να κινηθεί δικαστικά και από τότε την στήριξαν πλήρως», συμπλήρωσε η συνήγορος.





Προσέθεσε πως «το βασικό αποδεικτικό μέσο εδώ είναι η κατάθεση της Αμαλίας. Υπάρχει τρόπος ένα δικαστήριο να διαγνώσει αν λέει αλήθεια η μάρτυρας. Έχουν συνοχή οι καταθέσεις της, είναι συμπαγείς και ενισχύονται και από τις καταθέσεις των γονιών της. Ακόμη, σε αυτήν την περίπτωση ο κατηγορούμενος έχει ομολογήσει».

Ωστόσο, χαρακτήρισε ως «εξωφρενική και απολύτως αντιφατική την επίκληση του κατηγορούμενου πως υπήρχε συναίνεση της 11χρονης τότε κοπέλας, για να υπάρξει ερωτική επαφή, λέγοντας ότι ήταν λογοδοσμένοι».





