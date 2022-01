Παράξενα

Τιθορέα: Τρένο συγκρούστηκε με αγριογούρουνα

H μηχανή της αμαξοστοιχίας υπέστη βλάβη και το τρένο ακινητοποιήθηκε.



Η αμαξοστοιχία 58 της ΤΡΑΙΝΟΣΕ συγκρούστηκε με αγριογούρουνα κοντά στην Τιθορέα με αποτέλεσμα η μηχανή να υποστεί βλάβη και το τρένο να ακινητοποιηθεί.

Επι τόπου μεταβαίνει μηχανή αντικατάστασης από το Λιανοκλάδι.

Όπως ανακοίνωσε η εταιρία δεν υπάρχει τραυματισμός επιβάτη ή προσωπικού της αμαξοστοιχίας.

