Λύτρας: Ο Στάθης Παναγιωτόπουλος είναι ενεργός με νέο όνομα σε site πορνό

Τι αποκάλυψε ο δικηγόρος της πρώην συντρόφου του Στάθη Παναγιωτόπουλου, η οποία έχει καταθέσει μήνυση εναντίον του.



Εντύπωση προκαλούν τα όσα αποκάλυψε ο Απόστολος Λύτρας, συνήγορος της πρώην συντρόφου του Στάθη Παναγιωτόπουλου, η οποία έχει καταθέσει μήνυση εναντίον του για δημοσιοποίηση βίντεο με προσωπικές στιγμές τους σε ιστοσελίδα με πορνογραφικό περιεχόμενο.



Ο κ. Λύτρας ανέφερε στον Alpha πως η εντολέας του εντόπισε και τρίτο βίντεο με προσωπικές της στιγμές σε άλλη ιστοσελίδα πορνογραφικού περιεχομένου που δεν γνώριζαν και είχε αναρτηθεί από τον Στάθη Παναγιωτόπουλο, με αποτέλεσμα να δώσει συμπληρωματική κατάθεση.



Στη συνέχεια, αποκάλυψε ότι υπάρχει κι ένα καινούργιο στοιχείο στην υπόθεση: «Το καινούριο στοιχείο είναι ότι άλλαξε το όνομα του προφίλ του, δεν διέγραψε τον λογαριασμό του. Κι εγώ όταν το αντιλήφθηκα έπεσα από τα σύννεφα. Αυτό συνέβη τώρα, αυτήν την εβδομάδα. Έγινε καταγγελία και παρατηρήσαμε ότι έχει τροποποιήσει το όνομα που χρησιμοποιούσε. Για να συμβεί αυτό, πρέπει να έχεις κωδικούς, δεν μπορεί να το κάνει κάποιος τρίτος».



«Ένας σώφρον άνθρωπος νομίζω ότι το πρώτο που θα έκανε θα ήταν να τα διαγράψει όλα. Έχουν έρθει στην αντίληψή μου πολλά πράγματα, κάποια δεν τα αξιολογώ ποινικά, αλλά ανθρώπινα. Ποινικά δεν αλλάζει κάτι. Το αδίκημα είναι να κάνεις ανάρτηση, όχι να έχεις προφίλ. Η ιστοσελίδα είναι παράνομη, δεν τη διατηρεί αυτός, αυτός συμμετέχει», συμπλήρωσε.



Τέλος, ο Απόστολος Λύτρας επεσήμανε πόσο δύσκολο είναι να αφαιρεθούν αυτά τα βίντεο από το Διαδίκτυο.

