Οικονομία

Ακρίβεια: ο ΦΠΑ, τα μέτρα, το σποτ και οι αντιδράσεις

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποια λύση προκρίνει η Κυβέρνηση για την στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων, απέναντι στο κύμα ανατιμήσεων. Το “παράθυρο” για μείωση του ΦΠΑ που… έκλεισε, το σποτ του ΣΥΡΙΖΑ, ο Γεωργιάδης και τα “πυρά” των κομμάτων.

Η αύξηση μισθών και όχι η μείωση του ΦΠΑ, σε αυτήν την φάση είναι η επιλογή της Κυβέρνησης, που σταθμίζει τα δημοσιονομικά περιθώρια της Οικονομίας.

Κάθε συζήτηση για μείωση ου ΦΠΑ σε βασικά αγαθά έκλεισε σήμερα η Κυβέρνηση, αφού το υψηλό δημοσιονομικό κόστος και το «λάθος» μήνυμα στις αγορές θα είχαν αρνητικό αντίκτυπο για την ελληνική οικονομία.

Μετά τον Υπουργό Οικονομικών, Χρήστο Σταϊκούρα, έσπευσε και ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος να βάλει φρένο σε δηλώσεις όπως αυτές του Άδ. Γεωργιάδη, που άφηνε ανοικτό το ενδεχόμενο μείωσης του ΦΠΑ.

Σε σημερινές δηλώσεις του πάντως, ο Άδωνις Γεωργιάδης είπε στον ΣΚΑΙ «εγώ δεν είπα ποτέ ότι θα γίνει μείωση του ΦΠΑ. Είπα ότι εξετάζεται και αυτό το σενάριο. Άλλο το εξετάζεται, άλλο το θα γίνει. Η μείωση του ΦΠΑ έχει μεγάλο δημοσιονομικό κόστος και είναι και πολύ δύσκολη άσκηση ως προς το ποια προϊόντα θα έπρεπε να συμπεριλαμβάνει. Άρα, δεν είμαστε καθόλου προς αυτή την κατεύθυνση τώρα που μιλάμε. Έχουμε ακόμα πολλά άλλα μέτρα να θέσουμε σε κίνηση και θα υπάρξουν ανακοινώσεις από την Κυβέρνηση».

Μιλώντας στο Mega, o Γιάννης Οικονόμου είπε, μεταξύ άλλων, «Σε ό,τι αφορά τον Φ.Π.Α. στα τρόφιμα, στα καταναλωτικά αγαθά εκείνα για τα οποία γίνεται η συζήτηση δεν υπάρχει αυτή την ώρα πρόθεση της Κυβέρνησης να προχωρήσουμε προς αυτήν την κατεύθυνση. Και αυτό διότι τα έσοδα από τον Φ.Π.Α. είναι μία πάρα πολύ σημαντική παράμετρος ενίσχυσης των δημοσίων εσόδων, άρα μία πάρα πολύ σημαντική παράμετρος σωστής εκτέλεσης του Προϋπολογισμού. Η κατάσταση όντως προμηνύεται πολύ δύσκολη για το επόμενο χρονικό διάστημα. Αυτό δεν μας επιτρέπει να μείνουμε αδρανείς. Είμαστε σε επικοινωνία με όλους τους συντελεστές της αγοράς, θα ανακοινώσουμε τις όποιες παρεμβάσεις μας σύντομα. Βασικός άξονας θα είναι οι κινήσεις συνέχισης της ενίσχυσης του εισοδήματος των πολιτών, που βρίσκεται σε εξέλιξη όλο το προηγούμενο διάστημα».

Σε δήλωση του τομεάρχη Ανάπτυξης και Επενδύσεων του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Χαρίτση, αναφέρεται «Οι εκρηκτικές ανατιμήσεις απειλούν την κοινωνική συνοχή. Ενώ αναμένονται νέες αυξήσεις πάνω από 20% σε βασικά είδη διατροφής, η κυβέρνηση, όπως κάνει εδώ και μήνες, επιμένει να αδρανεί. Κι όταν δεν αδρανεί, βρίσκεται σε σύγχυση. Σήμερα το πρωί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και ο υπουργός Ανάπτυξης προανήγγειλαν μείωση του ΦΠΑ σε βασικά προϊόντα. Σε λιγότερο από μία ώρα τους είχε διαψεύσει ο υπουργός Οικονομικών. Τα πράγματα θα ήταν κωμικά, αν δεν ήταν τόσο σοβαρά. Γιατί δυστυχώς τον λογαριασμό της κυβερνητικής ιλαροτραγωδίας, τον πληρώνει η ελληνική κοινωνία. Η ακρίβεια όμως δεν είναι μονόδρομος. Υπάρχει διέξοδος. Ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία προτείνει:

αύξηση κατώτατου μισθού στα 800 ευρώ για να προστατευτεί το διαθέσιμο εισόδημα και να τονωθεί η κατανάλωση

μείωση των ειδικών φόρων κατανάλωσης στην ενέργεια στα κατώτερα επιτρεπτά ευρωπαϊκά επίπεδα

ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους της πανδημίας με κούρεμα της βασικής οφειλής για να πάρουν πολύτιμη ανάσα οι μικρομεσαίοι

εντατικοί έλεγχοι και πάταξη της κερδοσκοπίας στην αγορά ενέργειας

αξιοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων για τη στήριξη των ευάλωτων νοικοκυριών.

Δεν υπάρχουν πλέον δικαιολογίες, ούτε χρόνος για χάσιμο. Η χώρα χρειάζεται σοβαρή δημόσια πολιτική απέναντι στην ακρίβεια. Χρειάζεται νέα αρχή».

Κόντρα για το σποτ του ΣΥΡΙΖΑ

Εν τω μεταξύ, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έκανε ανάρτηση στα social media με ένα σποτ, με πρωταγωνιστή τον Υπουργό Ανάπτυξης, ασκώντας δριμύτατη κριτική στην Κυβέρνηση για την ακρίβεια, με έμφαση στις τιμές των καυσίμων.

Άμεση ήταν η απάντηση του Υπουργού Ανάπτυξης ο οποίος «παραπέμπει σε δελτίο τύπου του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης επί Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και Υπουργίας του κ. Δήμου Παπαδημητρίου, που εκδόθηκε στις 9 Ιανουαρίου 2017 για να εξηγήσει την αύξηση τότε στην τιμή των καυσίμων μετά και την αύξηση στον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης. Στο δελτίο τύπου ο κ. Δ. Παπαδημητρίου δηλώνει μεταξύ άλλων τα εξής:

«Η αύξηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης επηρεάζει τις φορολογικές επιβαρύνσεις κατά 3,7 λεπτά του ευρώ για τις βενζίνες, 10 λεπτά για το πετρέλαιο θέρμανσης και 7 λεπτά για το υγραέριο κίνησης. (…) Το Υπουργείο Οικονομίας έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να αποφευχθούν τυχόν κρούσματα αισχροκέρδειας με δεδομένη την αυξητική τάση που παρουσιάζουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Η τιμή του αργού πετρελαίου αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης διεθνών χρηματιστηρίων. Το αργό πετρέλαιο τύπου Brent, χρησιμοποιείται συνήθως ως σημείο αναφοράς διεθνώς για την τιμολόγηση και άλλων τύπων αργού. Σύμφωνα με στοιχεία του ηλεκτρονικού διηπειρωτικού χρηματιστηρίου (ICE) ο χρηματιστηριακός δείκτης του αργού πετρελαίου τύπου Brent, μέσα στο 2016 σημείωσε τη μεγαλύτερη ετήσια άνοδο που έχει καταγραφεί μετά το 2009. Από τις 30 Νοεμβρίου, μετά τη συμφωνία για μείωση της παραγωγής από τα μέλη του ΟΠΕΚ και άλλες χώρες, οι τιμές του αργού πετρελαίου έχουν αυξηθεί κατά 25%, προσεγγίζοντας υψηλά 18 μηνών.

Η απότομη αυτή αύξηση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου αποδίδεται στους θεμελιώδεις κανόνες της αγοράς και συγκεκριμένα στη μείωση της υπερβάλλουσας προσφοράς μετά τη συμφωνία για μείωση της παραγωγής κατά σχεδόν 1,8 εκατομμύριο βαρέλια την ημέρα, η οποία ενεργοποιήθηκε από 1/1/2017. Επιπρόσθετα, η διαπραγμάτευση της τιμή του αργού πετρελαίου εκτελείται σε δολάρια Αμερικής. Επομένως, οι τιμές αργού πετρελαίου που προμηθεύονται τα διυλιστήρια στην Ελλάδα, επηρεάζονται και από την ισοτιμία του ευρώ έναντι του δολαρίου, η οποία υποχώρησε περίπου κατά 3% το 2016, ενώ οι πιέσεις εντάθηκαν ιδιαίτερα το τελευταίο 3μηνο του έτους (πτώση πάνω από 7%), εξαιτίας των προβλέψεων για σταδιακή αύξηση των αμερικανικών επιτοκίων, επηρεάζοντας αναλόγως στην ευρωπαϊκή αγορά τις διεθνείς τιμές του αργού. Η αύξηση στις τιμές του αργού πετρελαίου σε όρους ευρώ το τελευταίο έτος είναι της τάξης του 60% και ανέρχεται στα 12,9 λεπτά του ευρώ».

Πυρ ομαδόν από τα άλλα κόμματα

Σε δήλωση του, ο επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Κινήματος Αλλαγής, Μιχάλης Κατρίνης ανέφερε «εδώ και πάνω από 4 μήνες, οι ανατιμήσεις και οι αυξήσεις στις τιμές βασικών προϊόντων πλήττουν το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας και ιδιαίτερα τους οικονομικά ασθενέστερους. Η Ελλάδα έχει έναν από τους υψηλότερους συντελεστές ΦΠΑ σε βασικά είδη διατροφής, σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Σε είδη όπως το γάλα ή το ψωμί η Ελλάδα έχει ΦΠΑ 13% όταν άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχουν ΦΠΑ που κυμαίνεται μεταξύ 4 και 7%. Απέναντι σε αυτή την διαρκώς επιδεινούμενη κατάσταση που μειώνει την αγοραστική αξία του εισοδήματος των πολιτών και εντείνει-ημέρα με την ημέρα-τις πληθωριστικές πιέσεις, η κυβέρνηση έχει υιοθετήσει μια εντελώς παθητική στάση.

Αφήνει την αγορά να αυτορυθμιστεί, όταν είναι σαφές ότι τα πράγματα είναι εκτός ελέγχου, σε συνδυασμό με την εκτόξευση του κόστους ενέργειας. Όχι μόνο δεν λαμβάνει μέτρα για τη μείωση των τιμών αλλά δεν προχωρά και σε ελέγχους για να αντιμετωπιστούν φαινόμενα αισχροκέρδειας. Απορρίπτει κάθε συζήτηση για μείωση του ΦΠΑ στα βασικά είδη διατροφής, αφήνοντας τους Έλληνες πολίτες ανυπεράσπιστους απέναντι στην ακρίβεια και στην κατακόρυφη αύξηση του κόστους ζωής και διαβίωσης. Εμείς μιλάμε πάντα με προτάσεις, ώστε να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες της ακρίβειας που πλήττει νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Σε αυτή την κατεύθυνση έχουμε προτείνει:

Μείωση του ΦΠΑ σε βασικά είδη διατροφής

Μείωση του ΕΦΚ στα καύσιμα

Γενναία αύξηση του κατώτατου μισθού

Εντατικούς ελέγχους στην αγορά».

Η Ελληνική Λύση αναφέρει «Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ούτε μπορεί αλλά ούτε και θέλει να καταπολεμήσει την ακρίβεια που έχει γονατίσει τα ελληνικά νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Αντί να προχωρήσει σε μείωση των συντελεστών Φ.Π.Α. στα είδη πρώτης ανάγκης και του ειδικού φόρου κατανάλωσης καυσίμων, όπως έχουν κάνει πολλές κυβερνήσεις στην Ε.Ε., προτίμησε να κρύβεται πίσω από τα τερατώδη ελλείμματα που δημιούργησε η ίδια, προβαίνοντας μεταξύ άλλων σε απ’ ευθείας αναθέσεις δισεκατομμυρίων ευρώ».

Σε δήλωση του εκπροσώπου Τύπου του ΜέΡΑ25, Μιχάλη Κριθαρίδη, αναφέρεται «Χθες ο γνωστός λαλίστατος και τηλεοπτικότατος Υπουργός Ανάπτυξης κ. Γεωργιάδης υποσχόταν υποτιθέμενη μείωση των συντελεστών του ΦΠΑ σε ορισμένα προϊόντα, προφανώς χωρίς να έχει ζητήσει πρώτα την άδεια της τρόικας με τον Υπουργό Οικονομικών κ. Σταϊκούρα σήμερα να τον "επαναφέρει στην τάξη", ξεκαθαρίζοντας πως δεν υπάρχει κανένα ενδεχόμενο μείωσης των συντελεστών του ΦΠΑ λόγω των δημοσιονομικών, άρα λόγω "τρόικας"! Πέραν λοιπόν, από το αλαλούμ που για άλλη μια φορά αναδεικνύεται στις τάξεις της Μητσοτάκης Α.Ε. με Υπουργούς που αλληλοαναιρούνται εντός 24 ωρών όλα αυτά από τα αγαπημένα τους τηλεπαράθυρα, η στάση της Κυβέρνησης αποδεικνύει πως το μνημόνιο είναι εδώ, ενωμένο, δυνατό, μιας και ο Έλληνας Υπουργός Οικονομικών δεν μπορεί να λάβει καμία πρωτοβουλία που άλλες χώρες της ΕΕ μονομερώς λαμβάνουν -βλέπε Γερμανία-, χωρίς την προηγούμενη άδεια από το διευθυντήριο των Βρυξελλών. Γι' αυτό το ΜέΡΑ25 που ζητάει ανώτατο συντελεστή ΦΠΑ στο 15%, ξεκαθαρίζει πως αυτό πρέπει να νομοθετηθεί αμέσως και μονομερώς, ακόμα κι αν αυτό σημαίνει τη ρήξη με το ευρωιερατείο, διότι χωρίς ρήξη, δεν μπορεί να υπάρξει πραγματική απάντηση στην πολυεπίπεδη και πολυετή κρίση στη χώρα».

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: παράταση μέτρων για μια εβδομάδα

Κορονοϊός: συλλήψεις για ψώνια με.. “δανεικό” πιστοποιητικό!

Ανεμβολίαστοι - Πρόστιμο 100 ευρώ: 17 Ιανουαρίου αρχίζει η επιβολή του