Κοινωνία

Κακοκαιρία “Διομήδης”: Ποια σχολεία θα είναι κλειστά την Πέμπτη

Σε πολλές περιοχές της Ελλάδας δεν θα λειτουργήσουν τα σχολεία την Πέμπτη, ενώ σε άλλες τα μαθήματα θα ξεκινήσουν μία ώρα αργότερα από το συνηθισμένο.

Κλειστά θα παραμείνουν την Πέμπτη, σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε πολλές περιοχές της χώρας, λόγω των προβλημάτων από την κακοκαιρία «Διομήδης».

Φλώρινα

Την διακοπή των μαθημάτων των πάσης φύσεως σχολικών μονάδων της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας από την Τετάρτη 12-01-2022 έως και την Παρασκευή 14-01-2022, αποφάσισε ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας Στ. Βόσδου, λόγω των έκτακτων συνθηκών που έχουν προκαλέσει στην Περιφερειακή Ενότητα ο σεισμός της 9ης Ιανουαρίου 2022 και οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

Σαμοθράκη

Κλειστά θα παραμείνουν την Πέμπτη, για τρίτη συνεχόμενη ημέρα, τα σχολεία όλων των βαθμίδων στη Σαμοθράκη, καθώς και τα ΚΔΑΠ Χώρας και Λακκώματος, με απόφαση του δημάρχου, Νίκου Γαλατούμου, λόγω της κακοκαιρίας Διομήδης που επικρατεί στο νησί.

Αλεξανδρούπολη

Με απόφαση του Δημάρχου Αλεξανδρούπολης αναστέλλεται η λειτουργία των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Δημοτικής Ενότητας Φερών, της Δημοτικής Ενότητας Τραϊανούπολης, της Δημοτικής Κοινότητας Συκορράχης και του Άβαντα του Δήμου Αλεξανδρούπολης, την Πέμπτη 13 Ιανουαρίου 2022, λόγω του παγετού και των συνεπειών από την εκδήλωση χιονοπτώσεων.

Ροδόπη

Ο Δήμος Μαρωνείας-Σαπών ανακοίνωσε ότι την Πέμπτη 13/1 τα σχολεία όλων των βαθμίδων θα παραμείνουν κλειστά

Καβάλα

Με απόφαση του Δημάρχου Θάσου, Ελευθέριου Κυριακίδη, όλες οι σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης του Δήμου Θάσου (Σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Παιδικοί-Βρεφονηπιακοί Σταθμοί) δε θα λειτουργήσουν δια ζώσης την Πέμπτη 13 Ιανουαρίου 2022, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών (έντονος παγετός-ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες) οι οποίες επικρατούν και καθιστούν επικίνδυνη την προσέλευση και την παραμονή των μαθητών και των εκπαιδευτικών στα σχολεία.

Σκιάθος

Κλειστές θα παραμείνουν και την Πέμπτη, όλες οι σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Σκιάθου, λόγω της κακοκαιρίας.

Εύβοια

Ο Δήμος Διρφύων-Μεσσαπίων αποφάσισε τη διακοπή μαθημάτων για την Πέμπτη 13 Ιανουαρίου σε όλες τις Σχολικές Μονάδες της Κοινότητας Στενής του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων (Νηπιαγωγείο, Δημοτικό Σχολείο και Γυμνάσιο Στενής).

Δήμος Νοτίου Πηλίου

Δεν θα πραγματοποιηθούν την Πέμτη τα μαθήματα σε σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Νότιο Πήλιο λόγω των κακών καιρικών συνθηκών. Κανονικά θα γίνουν τα μαθήματα:

στο Γυμνάσιο και τα Λύκεια Αργαλαστής (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ)

στο Γυμνάσιο με Λυκειακές τάξεις Τρικερίου

Δήμος Εορδαίας Κοζάνης

Αναστέλλεται για την Πέμπτη 13 Ιανουαρίου 2022 η λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Εορδαίας. Οι δημοτικοί παιδικοί σταθμοί θα λειτουργήσουν κανονικά.

Πρώτο κουδούνι μία ώρα αργότερα

Γρεβενά

Λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών, με απόφαση του Δημάρχου Γρεβενών κ.Γιώργου Δασταμάνη, τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα ξεκινήσουν την Πέμπτη μία ώρα αργότερα.

Δήμος Κοζάνης

Με απόφαση του δημάρχου Κοζάνης Λάζαρου Μαλούτα, όλες οι σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια), καθώς και Ειδικής Αγωγής (Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας) του Δήμου Κοζάνης, θα λειτουργήσουν στις 9:15, την Πέμπτη 13 Ιανουαρίου 2022, λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών. Οι Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί θα λειτουργήσουν κανονικά.

Δήμος Καρπενησίου

Την Πέμπτη 13 Ιανουαρίου 2022 τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Καρπενησίου θα ξεκινήσουν τα μαθήματα στις 9:00 το πρωί λόγω της πρόγνωσης για πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.

