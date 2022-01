Κοινωνία

Missing alert: ταξιτζής - “σωτήρας” για 36χρονη

Που και πως ο αυτοκινητιστής συνέβαλε καθοριστικά στον εντοπισμό της γυναίκας και την “επανένωση” μe την οικογένεια της. Τι αναφέρει “Το Χαμόγελο του Παιδιού”.

Χάρη στην ευαισθητοποίηση και την κινητοποίηση ενός ταξιτζή, δόθηκε αίσιο τέλος στην αγωνία των συγγενών της και στην περιπέτεια που βίωσε μια 36χρονη, η οποία είχε χαθεί από το Νέο Ηράκλειο και εντοπίστηκε στο Κουκάκι, μετά από δύο ημέρες.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού», που είχε σημάνει Missing alert για την εξαφάνιση της 36χρονης, αναφέρει σε ανακοίνωση του:

«Η περιπέτεια της Έιμι Τζέιμς-Σακελλαριάδη 36 ετών, έληξε σήμερα δίνοντας τέλος στην αγωνία των δικών της ανθρώπων που την αναζητούσαν.

Η Έιμι Τζέιμς-Σακελλαριάδη βρέθηκε στο Κουκάκι και είναι καλά στην υγεία της.

Πολύτιμη υπήρξε η συνδρομή ευαισθητοποιημένου οδηγού ταξί καθώς και η άμεση κινητοποίησή του ώστε να επιστρέψει η 36χρονη ασφαλής στην οικογένειά της.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» θα βρίσκεται κοντά στην Έιμι Τζέιμς-Σακελλαριάδη και την οικογένειά της για οτιδήποτε χρειαστεί».





