Κρήτη: Βάφτισαν τα παιδιά της νεαρής που σκοτώθηκε σε τροχαίο (εικόνες)

Θρήνος στο χωριό για την γυναίκα που σκοτώθηκε υπό περίεργες συνθήκες. Η αιματοβαμμένη βεντέτα και τα αναπάντητα ερωτήματα για τα αίτια του δυστυχήματος.

Σκηνές αρχαίας τραγωδίας καταγράφηκαν στην Κρήτη, με τον σύζυγο της νεαρής γυναίκας, που σκοτώθηκε σε τροχαιο, να βαφτίζει τα δύο τους μωρά, για να μπορέσει μετά να κηδέψει την κοπέλα, όπως προστάζει το τοπικό έθιμο.

«Ναι, ναι, τα βαφτίσανε. Δεν μπορεί να είναι η μαμά πεθαμένη και τα κοπέλια να είναι αβάφτιστα. Έτσι είναι το έθιμο. Το ένα είναι 2,5 το μεγάλο και το άλλο πρέπει να είναι 1,5 ετών», ανέφερε συγγενής της άτυχης νεαρής μητέρας.

Όλο το χωριό Κουρούνες στο Λασίθι έχει βυθιστεί στο πένθος μετά το τροχαίο που στοίχισε τη ζωή στη νεαρή μητέρα, με τη θλίψη του συζύγου και των συγγενών της να είναι αβάσταχτη.

«Δεν πρόλαβε ούτε να κάνει πράγματα, ούτε να ζήσει, ούτε τίποτα. 21 χρονών κοριτσάκι, μικρή κοπέλα», πρόσθεσε, μιλώντας στο Mega, η κουμπάρα του θύματος.

H 21χρονη λάτρευε τα παιδιά και τα σκυλιά της και συχνά μοιραζόταν στιγμές από τις μεγάλες της αγάπες να παίζουν στην αυλή του σπιτιού της.

«Τόσο μικρή κοπέλα με δύο παιδιά, μωρά παιδιά. Πάρα πολύ καλή κοπέλα. Απορώ πως έγινε αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν πιστεύω αυτή η κοπέλα να ήθελε κάποιος να της κάνει κακό», συμπλήρωσε η κουμπάρα της 21χρονης.

Όλα συνέβησαν λίγο μετά τις 10 το πρωί της τρίτης. Η νεαρή μητέρα πήγαινε να βρει τον σύζυγό της στο μαντρί της οικογένειας. Καθώς εκινείτο με το αγροτικό όχημα στον επαρχιακό δρόμο Κουρούνες – Αγίου Νικολάου, για άγνωστη αιτία έχασε τον έλεγχο, με αποτέλεσμα να βγει εκτός πορείας και να ανατραπεί μέσα στα βοσκοτόπια.

«Στον δρόμο μέσα… δεν είναι ούτε γκρεμός ούτε τίποτα. Ντελάπαρε το αυτοκίνητο και την πλάκωσε», πρόσθεσε η θεία της κοπέλας.

Οι συγγενείς της 21χρονης ακόμα δεν μπορούν να συνειδητοποιούμουν πως έγινε το δυστύχημα που της στοίχισε τη ζωή, στην ευθεία του δρόμου, λίγα μέτρα μάλιστα από το μαντρί του συζύγου της.

«Δεν είχε κάποια παράξενη στροφή, πως βρέθηκε στην ευθεία του δρόμου, η μάντρα με τα αρνιά του πεθερού της, είναι τρία λεπτά από το σπίτι της, μια τέτοια απόσταση ήταν να διανύσει. Πως γίνεται να πάει πέσει στην ευθεία και γύρισε το αμάξι στο πλάι;» πρόσθεσε η κουμπάρα της.

Η βεντέτα και τα αναπάντητα ερωτήματα

Πίσω από τον θάνατο της άτυχης κοπέλας κρύβεται και μια οικογενειακή βεντέτα, καθώς ο πατέρας της πριν από ένα χρόνο είχε δολοφονήσει έναν 70χρονο και είχε τραυματίσει τον γιο και τον γαμπρό του για κτηματικές διαφορές στην ίδια περιοχή με το δυστύχημα.

«Ένα χρόνο τώρα, είναι ο μπαμπάς της φυλακή, πριν ένα χρόνο είχε γίνει μια βεντέτα και ο μπαμπάς της είχε σκοτώσει έναν εκεί πέρα και άλλον έναν τραυμάτισε… Εκεί πέρα είχε γίνει ένας σκοτωμός, με κάποιους άλλους, υποθέτω, μήπως να’ ναι κάτι… Μήπως να της έκλεισε κάποιος το δρόμο, κάτι, λέω μήπως, μήπως, μπορεί να είναι ατύχημα, ξέρω ‘γω», πρόσθεσε η κουμπάρα της άτυχης κοπέλας.

Μάλιστα, η μητέρα και τα δυο ανήλικα αδέρφια της είχαν φύγει από τις Κουρούνες υπό το φόβο των αντιποίνων και διέμεναν στα Χανιά, με την 21χρονη να παραμένει στο χωριό με το σύζυγο της.

Η κηδεία της νεαρής μητέρας θα πραγματοποιηθεί μετά τη νεκροψία νεκροτομή που θα διενεργηθεί στο Ηράκλειο.

