Κόσμος

Κορονοϊός – Καναδάς: Πατέρας έχασε την επιμέλεια παιδιού γιατί είναι ανεμβολίαστος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο δικαστής του στέρησε όλα τα γονεϊκά δικαιώματά του μέχρι να αποφασίσει να εμβολιαστεί.

Δικαστήριο του Κεμπέκ στον Καναδά ήρε προσωρινά την επιμέλεια ενός 12χρονου από τον ανεμβολίαστο πατέρα του ο οποίος «αντιτίθεται στα υγειονομικά μέτρα» για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Η απόφαση αυτή ελήφθη στις 23 Δεκεμβρίου αλλά αποκαλύφθηκε τώρα από την εφημερίδα Devoir. Ο δικαστής έκρινε ότι στο πλαίσιο της τρέχουσας υγειονομικής κατάστασης «δεν ήταν προς το συμφέρον (του παιδιού) να έχει επαφές με τον πατέρα του εφόσον ο τελευταίος δεν έχει εμβολιαστεί και αντιτίθεται στα υγειονομικά μέτρα».

Ο πατέρας είχε ζητήσει αρχικά να παραταθεί η περίοδος κατά την οποία είχε τη γονική μέριμνα του γιου του μέχρι το τέλος της εορταστικής περιόδου. Ο δικαστής όμως αντί για αυτό του στέρησε όλα τα γονεϊκά δικαιώματά του μέχρι τον Φεβρουάριο, εκτός και αν αποφασίσει στο μεταξύ να εμβολιαστεί.

Ο δικαστής παρατήρησε ότι αποσπάσματα των αναρτήσεων του πατέρα σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης τον έδειχναν «να αντιτίθεται στα εμβόλια και στα υγειονομικά μέτρα». Για τον λόγο αυτό φαίνεται ότι το παιδί «δεν προστατεύεται πλήρως» από τον ιό, ενδεχομένως δε να έχει και μικρότερη προστασία δεδομένου ότι η παραλλαγή Όμικρον εξαπλώνεται ταχύτατα στο Κεμπέκ. Επιπροσθέτως, η μητέρα ζει με τον σύντροφό της και τα δύο άλλα παιδιά της, ηλικίας 7 μηνών και 4 ετών, τα οποία δεν είναι εμβολιασμένα αφού στον Καναδά τα εμβόλια χορηγούνται από την ηλικία των 5 ετών.

«Υπό αυτές τις συνθήκες, δεν είναι προς το συμφέρον κανενός εκ των τριών παιδιών» να μπορεί ο πατέρας να βλέπει τον 12χρονο «αυτήν την περίοδο», έκρινε ο δικαστής.

Στο Κεμπέκ παρατηρείται τις τελευταίες εβδομάδες μεγάλη αύξηση των κρουσμάτων και των νοσηλειών. Η μεγάλη πλειοψηφία των ενηλίκων (πάνω από το 90%) είναι εμβολιασμένοι. Η κυβέρνηση της γαλλόφωνης επαρχίας αποφάσισε να σκληρύνει ακόμη περισσότερο τα μέτρα σε βάρος των ανεμβολίαστων, επιβάλλοντάς τους και έναν ειδικό φόρο επειδή θεωρεί ότι επιβαρύνουν το σύστημα υγείας.

Ειδήσεις σήμερα:

Σεισμός στην Ικαρία

ΕΟΔΥ: rapid test δωρεάν την Πέμπτη σε 158 σημεία

Καιρός - “Διομήδης”: παγωνιά, χιόνια και ισχυροί βοριάδες την Πέμπτη