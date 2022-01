Κοινωνία

Φωτιά στην Νέα Ερυθραία

Τέσσερεις από τους ενοίκους οδηγήθηκαν σε νοσοκομείο.

Φωτιά ξέσπασε κατά τη διάρκεια της νύχτας σε συγκρότημα κατοικιών στην Νέα Ερυθραία, επί της οδού Κωνσταντίνου Παλαιολόγου.

Οι ένοικοι των σπιτιών κατάφεραν να σβήσουν την φωτιά πριν φτάσουν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας που ειδοποιήθηκαν και έσπευσαν με 11 πυροσβέστες και 3 οχήματα.

Δυστυχώς όμως 4 από τους ενοίκους χρειάστηκε να οδηγηθούν σε νοσοκομείο.





