BCL – Λαύριο: “Καταστροφικό” φινάλε στο Τρεβίζο

Η ομάδα του Λαυρίου έμεινε «ζωντανή» για 30 λεπτά, αλλά στη συνέχεια παραδόθηκε στους Ιταλούς.

Με το... αριστερό μπήκε το Λαύριο στα Play-In του Basketball Champions League. Η ομάδα του Χρήστου Σερέλη έπεσε με το τελικό 87-72 από την Τρεβίζο στο «Παλαβέρντε», στον πρώτο μεταξύ τους αγώνα και πλέον καλείται να ισοφαρίσει τη σειρά επί ελληνικού εδάφους (18/1), προκειμένου να επιστρέψει στην Ιταλία για τη διεκδίκηση της πρόκρισης στους «16» της διοργάνωσης.

Με 8/25 τρίποντα και πρόβλημα στη δημιουργία (8 ασίστ) το φιλότιμο Λαύριο άντεξε για 30 λεπτά στην έδρα της Τρεβίζο, για να ακολουθήσει ένα «black-out» της ελληνικής ομάδας στην τέταρτη περίοδο και να «σβήσει» το όνειρο του «διπλού».

Συγκεκριμένα, η ομάδα του Χρήστου Σερέλη έβρισκε λύσεις μέσα από την άμυνα της για 30 λεπτά και στο κλείσιμο της τρίτης περιόδου βρέθηκε και πάλι σε απειλητική θέση (-6, 63-57). Ωστόσο, το τρίποντο του Ντίμσα στο 31΄ έδωσε το έναυσμα για ένα επιμέρους σκορ 22-8 των Ιταλών, με το οποίο διαμόρφωσαν το καταδικαστικό για το Λαύριο 85-65 στο 38΄.

Κορυφαίος των νικητών ο Χένρι Σιμς με 22 πόντους, ενώ 19 πρόσθεσε ο Τόμας Ντίμσα και 18 ο Ντουέιν Ράσελ. Από το Λαύριο ξεχώρισαν οι Τζέρι Σμιθ και Κόρι Σάντερς, οι οποίοι σημείωσαν από 17 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 23-20, 44-36, 63-57, 87-72

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Λούκις, Ζάστσουκ, Γκεντβίλας

ΤΡΕΒΙΖΟ (Μενέτι): Ακέλε 2, Μπορτολάνι 10 (2), Χίλο 4, Φάτζαν, Ίμπρο 8 (1), Κασαρίν, Ντίμσα 19 (5), Τζόουνς 4, Ράσελ 18 (3), Σιμς 22 (1), Σοκολόβσκι.

ΛΑΥΡΙΟ (Σερέλης): Φιλοξενίδης, Μουράτος 12, Πηλάβιος, Σπρίντζιος, Βουλγαρόπουλος, Αμίνου 2, Γερομιχαλός 2, Κακλαμανάκης 10, Σάντερς 17 (1), Σμιθ 17 (3), Γουίλιαμς 12 (4).

