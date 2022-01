Τεχνολογία - Επιστήμη

Αστεροειδής δυνητικά επικίνδυνος πλησιάζει τη Γη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Διαστημικός βράχος, διαμέτρου ενός χιλιομέτρου, πλησιάζει τη Γη. Πότε θα περάσει και σε τι απόσταση.

Ένας μεγάλων διαστάσεων αστεροειδής, διαμέτρου περίπου ενός χιλιομέτρου, πλησιάζει τη Γη, όμως αντίθετα με την ταινία «Μην κοιτάτε ψηλά» (Don't Look Up) του Netflix, δεν θα πέσει στον πλανήτη μας, αλλά θα περάσει στις 18 Ιανουαρίου σε απόσταση ασφαλείας σχεδόν δύο εκατομμυρίων χιλιομέτρων, περίπου πενταπλάσια από την απόσταση Γης-Σελήνης - όχι πάντως και τόσο μεγάλη για έναν αστεροειδή αυτού του μεγέθους.

Ο μεγάλος διαστημικός βράχος με την ονομασία "7482 (1994 PC1)" κινείται με ταχύτητα 70.415 χιλιομέτρων την ώρα και δεν θα ξαναπλησιάσει τόσο τη Γη στον αιώνα αυτό, σύμφωνα με τους υπολογισμούς που έκαναν οι αστρονόμοι της Αμερικανικής Διαστημικής Υπηρεσίας (NASA). Είχε ανακαλυφθεί το 1994 και διαπιστώθηκε ότι συμπληρώνει μια περιφορά γύρω από τον Ήλιο κάθε 572 μέρες. Το 1933 είχε πλησιάσει περισσότερο τη Γη, σε απόσταση 1,1 εκατ. χλμ., ενώ δεν θα ξαναβρεθεί τόσο κοντά έως το 2105, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της NASA και του Caltcech.

Ο αστεροειδής ταξινομείται από τη NASA ως δυνητικά επικίνδυνος, χαρακτηρισμός που δίνεται σε κάθε αστεροειδή διαμέτρου άνω των 140 μέτρων, ο οποίος πλησιάζει σε απόσταση μικρότερη των 7,5 εκατομμυρίων χιλιομέτρων από την τροχιά της Γης γύρω από τον Ήλιο. Μια μεγαλύτερη κατηγορία είναι τα Κοντινά στη Γη Αντικείμενα (Near-Earth Objects-NEO), τα οποία πλησιάζουν σε απόσταση μικρότερη των 50 εκατομμυρίων χιλιομέτρων από την τροχιά της Γης.

Μέχρι σήμερα έχουν βρεθεί περίπου 28.000 ΝΕΟ, ενώ γύρω στα 3.000 νέα ΝΕΟ ανακαλύπτονται κάθε χρόνο. Καθώς νέα ισχυρότερα τηλεσκόπια θα προστεθούν τα επόμενα χρόνια, ο αριθμός των ΝΕΟ αναμένεται να διευρυνθεί περαιτέρω. Τα αντικείμενα στον κατάλογο των ΝΕΟ εκτιμάται - με βάση υπολογισμούς της τροχιάς τους - ότι δεν συνιστούν απειλή για τον πλανήτη μας μέσα στα επόμενα 100 χρόνια.

Ειδήσεις σήμερα:

Γεωργιάδης για ακρίβεια: Είναι παγκόσμιο φαινόμενο, θα την αντιμετωπίσουμε με πακέτα μέτρων

Κακοκαιρία “Διομήδης” - Ρόδος: Τεράστιος τοίχος συνέθλιψε αυτοκίνητα (εικόνες)

“The 2Night Show” - Μαυρίδης: Η πρόταση γάμου και η απώλεια της “Μόλυ” (βίντεο)