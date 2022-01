Αθλητικά

Australian Open: Τσιτσιπάς και Σάκκαρη έμαθαν τους αντιπάλους τους

Δείτε τους αντίπαλους της πρεμιέρας, αλλά και τα πιθανά «εμπόδια» στον δρόμο για τον τελικό.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα παίξει στην πρεμιέρα του Australian Open με τον Σουηδό Μίκαελ Ίμερ (Νο 82 στον κόσμο), τον οποίο είχε αποκλείσει πέρυσι στη φάση των «32» της διοργάνωσης με 3-0 σετ, ενώ στον δεύτερο γύρο θα αναμετρηθεί με Αλμπέρτ Ράμος Βινιόλας ή Σεμπάστιαν Μπάες.

Το σημαντικό από την κλήρωση είναι πως ο Έλληνας πρωταθλητής απέφυγε τον Νόβακ Τζόκοβιτς μέχρι τον τελικό, αλλά ο Ντανίλ Μεντβέντεφ είναι ο πιθανός αντίπαλός του στην τετράδα του τουρνουά της Μελβούρνης, το οποίο ξεκινά στις 17/1. Στον τρίτο γύρο πιθανός αντίπαλός του είναι ο Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ, ενώ στον τέταρτο ενδέχεται να πέσει πάνω στον Ρομπέρτο Μπαουτίστα Αγούτ.

Στο μεταξύ, τη Γερμανίδα Τατιάνα Μαρία θα αντιμετωπίσει στην πρεμιέρα της στο Australian Open η Μαρία Σάκκαρη. Η 34χρονη τενίστρια είναι αυτή τη στιγμή στο Νο 285 του κόσμου. Αν η Ελληνίδα πρωταθλήτρια περάσει στον δεύτερο γύρο θα παίξει με qualifier ή την Αλιακσάντρα Σάσνοβιτς, ενώ η πιο πιθανή αντίπαλός της στον τρίτο γύρο είναι η Βερόνικα Κουντερμέτοβα. Στη συνέχεια ενδέχεται να πέσει πάνω στην Ονς Ζαμπέρ, πριν βρει λογικά την Άσλεϊ Μπάρτι (Νο 1) στα προημιτελικά και μια εκ των Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα και Πάουλα Μπαντόσα στα ημιτελικά.

