Άνδρος: Της σκότωσε τα ζώα και της άφησε απειλητικό σημείωμα

Απίστευτη κτηνωδία στην Άνδρο. Σοκαρισμένοι κάτοικοι του νησιού.

Ένα σοβαρό περιστατικό κακοποίησης-θανάτωσης ζώων έλαβε χώρα σε χωριό της Άνδρου.

Άγνωστος σκότωσε με φρικτό τρόπο τη γάτα και ένα κατσικάκι μιας γυναίκας που ζει με την κόρη της και τα ζώα τους.

Ο δράστης κατάφερε να απομακρυνθεί πριν γίνει αντιληπτός αλλά άφησε πίσω ένα απειλητικό σημείωμα, στο οποίο γράφει πιθανότατα στη μάνα, να προσέχει.

Η παθούσα έχει ήδη υποβάλει μήνυση κατ’αγνώστου.

Φίλη της ιδιοκτήτριας είπε σχετικά: «Η Ιωάννα, βίωσε κάτι φρικτό. Κάποιος ανώμαλος, ένα τέρας, της άφησε απειλητικό σημείωμα και σκότωσε ζώα της. Η Ιωάννα έκανε μήνυση κατ’ αγνώστου. Η Ιωάννα ζει με την κόρη της και τα ζώα τους σε ένα χωριό στην Άνδρο και κάποιος, που προφανώς δεν μπορεί να δεχτεί το γεγονός μια γυναίκα να ζει μόνη της και ανεξάρτητη, την απειλεί καταφανώς, σκοτώνοντας με φρικτό τρόπο τη γάτα της και ένα κατσικάκι.

Κάτι ανάλογο έχει ξανασυμβεί σε άλλο χωριό. Αποδείξεις δεν υπάρχουν, υπάρχουν όμως σοβαρές υποψίες για το ποιος είναι πίσω από αυτή την άρρωστη πράξη. Κάποιοι σίγουρα κάτι παραπάνω ξέρουν. Ήρθε η ώρα να μιλήσουν. Ο συγκεκριμένος είναι επικίνδυνος. Φτάνει πια το “να μη μιλήσω για να μην μπλέξω, μη βρω τον μπελά μου. Μιλήστε, δείξτε ότι είστε άνθρωποι και νοιάζεστε» τόνισε.

Πηγή: syrospress

