Australian Open – Τζόκοβιτς: Συνεχίζεται το θρίλερ της απέλασης

Ο Σέρβος πρωταθλητής μπήκε κανονικά στην κληρωτίδα, ενώ όπως έγινε γνωστό, ούτε σήμερα θα ανακοινωθεί η απόφαση της αυστραλιανής κυβέρνησης για την απέλαση του ή μη από την χώρα.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς τοποθετήθηκε στο κυρίως ταμπλό του Australian Open και κληρώθηκε να παίξει κόντρα στον συμπατριώτη του, Μιομίρ Κετσμάνοβιτς, περιμένοντας σήμερα την απόφαση του υπουργού της Αυστραλίας, Αλεξ Χοκ, για το αν θα απελαθεί ή θα παραμείνει να αγωνιστεί στο πρώτο μεγάλο τουρνουά της χρονιάς, το οποίο θα διεξαχθεί από 17 έως 30 Ιανουαρίου.

Ο Σέρβος σταρ, Νο 1 στην παγκόσμια κατάταξη, ο οποίος μπήκε κανονικά στην κληρωτίδα και στον 1ο γύρο θα αντιμετωπίσει τον συμπατριώτη του, Μιομίρ Κετσμάνοβιτς (No 78) στον κόσμο, αναμένει αργότερα σήμερα την απόφαση.

Πάντως ΜΜΕ της Μελβούρνης μεταθέτουν την απόφαση για αύριο, καθώς οι αρχές συνεχίζουν να «ξεσκονίζουν» όλα τα έγγραφα που προσκόμισε ο Τζόκοβιτς, κατά την είσοδο του στη χώρα.

