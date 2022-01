Κόσμος

Καζακστάν: Αποχωρούν τα ξένα στρατεύματα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι δυνάμεις υπό τη Ρωσία ξεκίνησαν τη διαδικασία αποχώρησης από το Καζακστάν το οποίο συγκλονίστηκε την περασμένη εβδομάδα από πρωτόγνωρες κινητοποιήσεις.

Οι δυνάμεις υπό τη Ρωσία άρχισαν σήμερα να αποσύρονται από το Καζακστάν, όπου είχαν αναπτυχθεί για να βοηθήσουν την κυβέρνηση του προέδρου Καρίμ- Γιομάρτ Τοκέγεφ να αντιμετωπίσει τις πρωτόγνωρες κινητοποιήσεις και ταραχές που συγκλόνισαν τη χώρα, ανακοίνωσε σήμερα το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Σήμερα το πρωί πραγματοποιήθηκε στο Αλμάτι μια τελετή με τη συμμετοχή των στρατιωτών του Οργανισμού του Συμφώνου Συλλογικής Ασφαλείας (CSTO) που συμμετείχαν στην επιχείρηση, σύμφωνα με ανταποκριτή του AFP.

"Η επιχείρηση διατήρησης της ειρήνης ολοκληρώθηκε (...) εκπληρώσαμε τα καθήκοντά μας", δήλωσε ο Ρώσος στρατηγός Αντρέι Σερντιούκοφ, επικεφαλής των 2.030 στρατιωτών του CSTO από τη Ρωσία, τη Λευκορωσία, την Αρμενία, το Τατζικιστάν και το Κιργιστάν, που αναπτύχθηκαν στο Καζακστάν στις 6 Ιανουαρίου.

Σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, τα στρατεύματα αυτά "άρχισαν να προετοιμάζουν το στρατιωτικό και τεχνικό υλικό για να φορτωθεί σε ρωσικά πολεμικά αεροσκάφη ενόψει της επιστροφής τους στη μόνιμη βάση τους".

Όπως δήλωσε ο Τοκάγεφ και επιβεβαίωσε ο CSTO, η αποχώρηση των στρατευμάτων θα ολοκληρωθεί σε δέκα ημέρες.

Την προηγούμενη εβδομάδα το Καζακστάν συγκλονίστηκε από πρωτόγνωρες κινητοποιήσεις και ταραχές, τις χειρότερες από τότε που η χώρα κέρδισε την ανεξαρτησία της το 1991. Από την καταστολή των κινητοποιήσεων σκοτώθηκαν δεκάδες άνθρωποι και τραυματίστηκαν εκατοντάδες, ενώ συνελήφθησαν τουλάχιστον 12.000.

Οι αρχές του Καζακστάν χαρακτήρισαν τις κινητοποιήσιες "τρομοκρατική" επίθεση, με τον πρόεδρο Τοκάγεφ να κάνει λόγο για "απόπειρα πραξικοπήματος". Οι διαδηλώσεις ξέσπασαν μετά την ανακοίνωση της αύξησης της τιμής των καυσίμων, την ώρα που το επίπεδο διαβίωσης στο Καζακστάν επιδεινώνεται εν μέσω και ενδημικής διαφθοράς.

Ειδήσεις σήμερα:

Γεωργιάδης για ακρίβεια: Είναι παγκόσμιο φαινόμενο, θα την αντιμετωπίσουμε με πακέτα μέτρων

“The 2Night Show” - Μαυρίδης: Η πρόταση γάμου και η απώλεια της “Μόλυ” (βίντεο)

Κολωνάκι: Έκαψαν τέσσερα αυτοκίνητα