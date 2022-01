Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Οι γιατροί της γειτονιάς στη “μάχη” της πανδημίας

Μπαίνουν στη «μάχη» του κορονοϊού οι ιδιώτες γιατροί, σε λειτουργία το δίκτυο ΠΦΥ. Οι παροχές, τι πρέπει να κάνει ο ασθενής.

Στη πρώτη γραμμή της μάχης κατά της πανδημίας μπήκε το Δίκτυο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας για την COVID-19 που συγκρότησαν ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών και ο Ιατρικός Σύλλογος Πειραιά.

Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής και με τη συνεργασία του ΕΟΔΥ και του Υπουργείου Υγείας από σήμερα, οι πολίτες μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα στους δεκάδες γιατρούς της γειτονιάς, Αθήνας και του Πειραιά που είναι ενήμεροι για την αντιμετώπιση της COVID-19 λοίμωξης, με βάση τα επικαιροποιημένα θεραπευτικά πρωτόκολλα, υπό την καθοδήγηση της Ομάδας Εργασίας του ΙΣΑ, του ΙΣΠ και του ΕΟΔΥ.

Οι πολίτες έχουν πρόσβαση στους γιατρούς του Δικτύου είτε μέσα της ιστοσελίδας του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών (isathens.gr) όπου αναγράφονται τα στοιχεία των ιατρών που συμμετέχουν στο Δίκτυο, στις διάφορες περιοχές της Αττικής. Οι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ ιατροί θα παρέχουν υπηρεσίες, στο πλαίσιο της σύμβασής τους, οι δε πιστοποιημένοι ως ιδιώτες ιατροί. Παράλληλα, ο πολίτης μπορεί να απευθυνθεί στη ηλεκτρονική πλατφόρμα στην οποία παρέχονται υπηρεσίες τηλεϊατρικής. Η πλατφόρμα παρέχει τη δυνατότητα, πέραν της άυλης συνταγογράφησης, video κλήσης καθώς και δυνατότητα ηλεκτρονικής καταβολής της ιατρικής αμοιβής.

Μέχρι σήμερα έχουν δηλώσει συμμετοχή, στο Δίκτυο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, για την COVID-19, περισσότεροι από 135 ιατροί από Αθήνα και Πειραιά, με τις ειδικότητες του παθολόγου, πνευμονολόγου, γενικού ιατρού και παιδιάτρου, οι οποίοι αναλαμβάνουν την άμεση και έγκαιρη διερεύνηση, παρακολούθηση και αντιμετώπιση ύποπτου ή επιβεβαιωμένου κρούσματος covid-19. Πρόκειται για ένα Δίκτυο ιατρών της γειτονιάς, που παρέχουν τις υπηρεσίες τους, στους ασθενείς με Covid-19 λοίμωξη, με βάση τα αναθεωρημένα θεραπευτικά πρωτόκολλα.

Συνεχής ενημέρωση της λίστας των γιατρών

Ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης συγκάλεσε ευρεία σύσκεψη με τη συμμετοχή του Προέδρου του ΙΣΠ Ν. Πλατανησιώτη και του Αντιπροέδρου του ΕΟΔΥ καθηγητή Γ. Παναγιωτακόπουλου κατά την οποία η Επιστημονική Ομάδα, υπό την καθοδήγηση του καθηγητή Γ. Σαρόγλου ενημέρωσε τους ιατρούς που συμμετέχουν στο Δίκτυο, σχετικά με τα επικαιροποιημένα θεραπευτικά πρωτόκολλα και τις επιστημονικές εξελίξεις για την Covid-19 λοίμωξη. Όπως επισημάνθηκε θα υπάρχει συνεχή ενημέρωση και οι γιατροί θα έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνούν με τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής για να διατυπώνουν ερωτήματα και να λύνουν τις απορίες τους.

Σχολιάζοντας το θέμα, ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γιώργος Πατούλης επεσήμανε τα εξής: «Οι ιατροί του Δικτύου θα συμβάλλουν αποτελεσματικά στην άμεση παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, με βάση τεκμηριωμένα θεραπευτικά πρωτόκολλα Στόχος μας είναι σε κάθε γωνιά του Λεκανοπεδίου, ο συμπολίτης μας που διαγιγνώσκεται θετικός να μπορεί να βρει γιατρό, ενημερωμένο για την αντιμετώπιση της λοίμωξης. Οι ασθενείς πρέπει να γνωρίζουν ότι το πρώτο χρονικό διάστημα της νόσησης είναι καθοριστικό για την αποτροπή των επιπλοκών. Καλούμε όλους τους πολίτες όταν βγει θετικό το τεστ να επικοινωνήσουν άμεσα, με τον θεράποντα ιατρό τους ή ελλείψει αυτού, με κάποιον από τους γιατρούς του Δικτύου Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας».

