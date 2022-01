Πολιτική

Η Σακελλαροπούλου δέχθηκε επίθεση από το τουρκικό ΥΠΕΞ

Με παραχάραξη της ιστορίας και απρόκλητη επίθεση απαντά η Άγκυρα στις δηλώσεις της ΠτΔ στην παρουσίαση του σχεδίου για την ανέγερση του Μεγάρου Παγκόσμιου Ποντιακού Ελληνισμού.

Το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών επιτέθηκε στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, με αφορμή τη συμμετοχή της σε εκδήλωση επίσημης παρουσίασης του σχεδίου ανέγερσης του Μεγάρου Παγκόσμιου Ποντιακού Ελληνισμού Σουρμένων στον χώρο του πρώην αεροδρομίου Ελληνικού.

Στην ομιλία της, η ΠτΔ τόνισε μεταξύ άλλων, ότι η ιστορία του Ποντιακού ελληνισμού υπήρξε μακρά, λαμπρή και οδυνηρή.

«Η τραγική κατάληξή της, με την μεθοδευμένη και συστηματική γενοκτονία που με διωγμούς, σφαγές, προσπάθειες βίαιου εξισλαμισμού και ανείπωτη βαρβαρότητα, τους ξερίζωσε από τις πατρογονικές εστίες τους και τους έφερε στον δρόμο της προσφυγιάς, είναι ανεπούλωτο τραύμα», είπε χαρακτηριστικά η Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Στην ΠτΔ επιτέθηκε το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών, κατηγορώντας την πως δυναμιτίζει τις διμερείς σχέσεις.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών:

Με λύπη έγιναν δεκτές οι αβάσιμες δηλώσεις της Ελληνίδας Προέδρου Κατερίνας Σακελαροπούλου κατά την τελετή παρουσίασης του σχεδίου ανέγερσης του Μεγάρου Παγκόσμιου Ποντιακού Ελληνισμού Σουρμένων στον χώρο του πρώην αεροδρομίου Ελληνικού.

Αυτοί οι ισχυρισμοί δεν αλλάζουν το γεγονός ότι ήταν η Ελλάδα που επιχείρησε να εισβάλει στην Ανατολία, και ότι ο ελληνικός στρατός διέπραξε βάρβαρα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, ειδικά εναντίον αθώων πολιτών στην περιοχή της Δυτικής Ανατολίας.

Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε για άλλη μια φορά ότι λόγω αυτών των εγκλημάτων, τα οποία καταγράφηκαν και στην έκθεση της Ερευνητικής Επιτροπής των Συμμαχικών Δυνάμεων, σύμφωνα με το άρθρο 59 της Συνθήκης Ειρήνης της Λωζάνης, η Ελλάδα υποχρεώθηκε να αποζημιώσει τις ζημίες που προέκυψαν από τις πράξεις της αντίθετα με τους νόμους του πολέμου.

Συχνές ψευδείς κατηγορίες από την Ελλάδα επισκιάζουν τα βήματα για τη δημιουργία ενός ειλικρινούς και έντιμου περιβάλλοντος διαλόγου για την επίλυση των προβλημάτων μεταξύ των δύο χωρών.

Τέτοιες στάσεις και συμπεριφορές είναι ασυμβίβαστες με τις ευθύνες που αναμένονται από τους κρατικούς λειτουργούς. Σε αυτό το πλαίσιο, καλούμε τη γείτονά μας Ελλάδα, για άλλη μια φορά, σε κοινή λογική και εποικοδομητική κατανόηση.





