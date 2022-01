Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Πέθανε o 41χρονος ιερέας Γεώργιος Λαζούρας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έφυγε από τη ζωή ο Γεώργιος Λαζούρας νικημένος από τον κορονοϊό. Ήταν πατέρας δύο παιδιών.

Θλίψη έχει προκαλέσει στο Αγρίνιο και την ευρύτερη περιοχή όπου ήταν γνωστός και ιδιαίτερα αγαπητός, ο θάνατος του ιερέα Γεώργιου Λαζούρα σε ηλικία μόλις 41 ετών από κορoνοϊό.

Ο πατήρ Γεώργιος καταγόταν από τη Νέα Αβόρανη, υπηρέτησε στην Αγία Τριάδα Αγρινίου και διατέλεσε για περίπου ενάμιση χρόνο εφημέριος στον Άγιο Αθανάσιο Κατούνας όπου το ποιμαντικό έργο έτυχε μεγάλης αποδοχής.

Το καλοκαίρι του 2020 τοποθετήθηκε ως νέος ιερέας στον Ιερό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Οχθίων και πρόσφατα τοποθετήθηκε ως εφημέριος στο Αγγελόκαστρο, όπου οι πιστοί δηλώνουν σοκαρισμένοι από το άκουσμα της είδησης του θανάτου του.

Σημειώνεται ότι ο ιερέας ήταν πατέρας δύο παιδιών. Είχε νοσήσει με κορωνοϊό και αρχικά είχε μεταφερθεί στην κλινική κορωνοϊού του νοσοκομείου Αγρινίου. Η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε ξαφνικά το πρωί της Τρίτης 11 Ιανουαρίου και διακομίσθηκε διασωληνωμένος στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών στο Ρίο.

Δυστυχώς το βράδυ της Τετάρτης 12 Ιανουαρίου ο πατήρ Γεώργιος Λαζούρας δεν τα κατάφερε και άφησε την τελευταία του πνοή.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ιερέας ήταν ανεμβολίαστος κατά της covid-19.

Πηγή: karvasaras

Ειδήσεις σήμερα:

Αστεροειδής δυνητικά επικίνδυνος πλησιάζει τη Γη

Κακοκαιρία “Διομήδης” - Ρόδος: Τεράστιος τοίχος συνέθλιψε αυτοκίνητα (εικόνες)

Άνδρος: Της σκότωσε τα ζώα και της άφησε απειλητικό σημείωμα