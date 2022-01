Life

“Ήλιος”: νέα επεισόδια με ίντριγκες και αποκαλύψεις (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στα επόμενα επεισόδια της καθημερινής σειράς του ΑΝΤ1.

Συγκλονιστική είναι η συνέχεια της καθημερινής σειράς του ΑΝΤ1, «Ήλιος», με απρόσμενες εξελίξεις, ανατροπές και πάθη, αλλά και σχέσεις που δοκιμάζονται.

Πάρτε μια γεύση από όσα θα δούμε στα νέα επεισόδια της σειράς «Ήλιος», που θα προβληθούν από Δευτέρα έως και Παρασκευή στις 17:30, ακριβώς πριν από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού με τον Νίκο Χατζηνικολάου.

ΔΕΥΤΕΡΑ 17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 81

Στα χέρια της Αλίκης φτάνουν έγγραφα του εργοστασίου με τα παραποιημένα αποτελέσματα των αναλύσεων. Ο Ιωάννου βρίσκει την ευκαιρία και επιτίθεται στον Στέφανο στη φυλακή. Η Γαλανού φέρνει την Αθηνά μπροστά σε ένα μεγάλο δίλημμα… Η Ελένη αποφασίζει να πλησιάσει τον πατέρας της… Ο Νίκος χάνει τη γη κάτω από τα πόδια του όταν η Ελένη του αποκαλύπτει τι πέρασε εξαιτίας της απουσίας του. Η Λένα δεν είναι σίγουρη για την αθωότητα του Διονύση, θέλει να μάθει την αλήθεια και ζητάει τη βοήθεια της Σοφίας και του Χρήστου. Ο Διονύσης έρχεται σε δύσκολη θέση όταν μία κοπέλα του επιτίθεται εξαγριωμένη στον δρόμο... Η Γαλανού, νιώθοντας τον κλοιό να στενεύει εξαιτίας των στοιχείων που συνέλεξε η Αλίκη, παίρνει μία εσπευσμένη απόφαση που θυμώνει ακόμη περισσότερο την Αλίκη… Η Αθηνά λαμβάνει ένα «πακέτο» από τον Στέφανο που την ταράζει πολύ…

ΤΡΙΤΗ 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 82

Η Αθηνά πιέζεται από την απαίτηση του Στέφανου να ασκήσει τα δικαιώματά του ως πατέρας του παιδιού που περιμένουν, ενώ ο Ιωάννου της κάνει μία εξωφρενική πρόταση που ωστόσο φαίνεται να την φέρνει σε δίλημμα. Η Ελένη συγκρούεται έντονα με τον πατέρα της… Ο Διονύσης συλλαμβάνεται και η Λένα συνεχίζει να αμφιβάλλει για την αθωότητά του. Η Αλίκη αποφασίζει να δώσει συνέντευξη σε τοπικό κανάλι και να καταγγείλει δημόσια όσα γνωρίζει για τη μόλυνση του ποταμού από το εργοστάσιο. Η Ελένη επισκέπτεται ξανά τον πατέρα της και βρίσκεται μπροστά σε μια δυσάρεστη έκπληξη…

ΤΕΤΑΡΤΗ 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 83

Η Αλίκη καταφέρνει να πείσει τα θύματα του εργοστασίου να καταθέσουν ομαδική αγωγή. Ο Νίκος κάνει ό,τι μπορεί για να προσεγγίσει την Ελένη που είναι πολύ διστακτική να τον δεχτεί πάλι στη ζωή της. Ενώ ο Χάρης ετοιμάζεται να φύγει για το νησί, η γιαγιά του ζητάει κάτι από την Λήδα που την ξαφνιάζει πολύ… Ο Δημήτρης ανακρίνει την κόρη της Γαλανού, αλλά και τον Στέφανο, και αυτά που μαθαίνει τον οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η Γαλανού είναι μπλεγμένη και σε άλλες παρανομίες… Η Αθηνά συναντά τον Στέφανο και του δείχνει ένα άλλο πρόσωπο από αυτό που γνωρίζει…

ΠΕΜΠΤΗ 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 84

Η σχέση της Χρυσάνθης με τη μητέρα της, τη δικηγόρο Γαλανού, συνεχίζει να περνάει κρίση, παρά την εισαγωγή της μητέρας στο νοσοκομείο. Οι κατηγορίες κατά του Διονύση εντείνονται, προκαλώντας έντονο προβληματισμό σε όλους. Η Λένα οδηγείται σε μια απόφαση που κλονίζει το Διονύση. Ο Νικήτας και η Λήδα περνούν όμορφες στιγμές με το Χάρη και του προτείνουν κάτι, που αν το δεχτεί, θα αλλάξει τη ζωή όλων για πάντα. Η Ελένη έρχεται όλο και πιο κοντά με τον πατέρα της, το ίδιο και η Μαριάνθη... Ο Στέφανος, στριμωγμένος από την Αθηνά, κάνει μια κίνηση που θα έχει απρόβλεπτες κι απειλητικές συνέπειες για εκείνον. Η Ελπίδα επιστρέφει στην Καβάλα για να κάνει έκπληξη στον Ιάσωνα, αλλά τελικά βρίσκεται αυτή μπροστά σε κάτι που δεν περίμενε… Κι ενώ η Αλίκη συγκρούεται για άλλη μια φορά με τη Γαλανού για το εργοστάσιο, ο Δημήτρης προσπαθεί να διαλευκάνει την υπόθεση του εξαφανισμένου γιατρού, που είχε σχέση με την κόρη της Γαλανού…

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 85

Ο Δημήτρης βγάζει κρυφά φωτογραφία τον Διονύση την ώρα που φέρεται επιθετικά στην κοπέλα που τον κατήγγειλε. Η Αλίκη βρίσκει στη Χρυσάνθη ένα σύμμαχο που δεν περίμενε… Η Ελπίδα ανησυχεί για το μέλλον του Ιάσωνα όταν μαθαίνει για τη σχέση του με την Ελένη. Ο Στέφανος τραυματίζεται μόνος του στη φυλακή και τον μεταφέρουν στο νοσοκομείο… Η Αλίκη βρίσκει στις ρόδες του αυτοκινήτου της ένα μικρό, φοβισμένο και ασυνόδευτο κοριτσάκι...

#Hlios

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη - Ομαδικός βιασμός: Η παραδοχή και η συγγνώμη του δράστη

Κορονοϊός: ο “χάρτης” με τα κρούσματα του Σαββάτου

Βρυξέλλες: Έσπρωξε γυναίκα στο μετρό την ώρα που ερχόταν ο συρμός (βίντεο)





Gallery