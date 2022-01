Υγεία - Περιβάλλον

Παίδων Πεντέλης: Αγωγή Πλεύρη κατά της απεργίας την εργαζομένων

Η εκδίκαση της υπόθεσης θα γίνει εντός της ημέρας.

Με απόφαση του υπουργού Υγείας Θάνου Πλεύρη, δόθηκε εντολή να γίνουν όλες οι απαιτούμενες νομικές ενέργειες προκειμένου η 24ωρη απεργία, που πραγματοποιείται εν μέσω πανδημίας από ιατρούς στο Παίδων Πεντέλης, να κηρυχθεί παράνομη και καταχρηστική, προκειμένου να διασφαλιστεί η δημόσια υγεία και να εκτελεστούν στο ακέραιο οι προγραμματισμένοι εμβολιασμοί παιδιών κατά του Covid-19 στο συγκεκριμένο νοσοκομείο.

Έτσι στις 10.30 το πρωί κατατέθηκε αγωγή στο Πρωτοδικείο Αθηνών για να κριθεί παράνομη και καταχρηστική η απεργία. Η εκδίκαση της υπόθεσης θα γίνει εντός της ημέρας.

