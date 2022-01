Κόσμος

Ισραήλ: Αξιωματικοί των Ειδικών Δυνάμεων έπεσαν νεκροί από φίλια πυρά

Στρατιώτης τους πέρασε για Παλαιστίνιους που προσπαθούσαν να του επιτεθούν, από λάθος αναγνώριση.

Δύο αξιωματικοί μονάδας των Ειδικών Δυνάμεων του ισραηλινού στρατού σκοτώθηκαν από «φίλια πυρά» έξω από το στρατόπεδό τους στην Κοιλάδα του Ιορδάνη, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, ανακοίνωσε το επιτελείο.

Οι αξιωματικοί έκαναν περιπολία ή άσκηση έξω από τη βάση τους όταν έγινε «λάθος αναγνώρισή τους» και «σκοτώθηκαν από πυρά ισραηλινού» στρατιώτη, που νόμιζε πως ήταν Παλαιστίνιοι που προσπαθούσαν να του επιτεθούν, διευκρίνισε.

«Απέραντη οδύνη σήμερα το πρωί μετά την είδηση του θανάτου δύο αξιωματικών της μονάδας Εγκόζ» (σ.σ. επίσης γνωστή ως Μονάδα 621, ειδικευμένη στον ανορθόδοξο πόλεμο), ανέφερε ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας Μπένι Γκαντς σε ανακοίνωσή του και πρόσθεσε πως οι ένοπλες δυνάμεις θα «διενεργήσουν έρευνα σε βάθος» για το δυστύχημα αυτό.

Εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του «εξ ονόματος όλου του ισραηλινού λαού», ο ισραηλινός πρωθυπουργός Ναφτάλι Μπένετ υποσχέθηκε από την πλευρά του ότι «θα αντληθούν τα επιβεβλημένα διδάγματα» από το συμβάν.

Κατά τις πρώτες πληροφορίες των ισραηλινών ΜΜΕ, αξιωματικοί βγήκαν από τον θάλαμό τους και κατευθύνθηκαν σε χώρο εκπαίδευσης γύρω στις 23:00, πιθανόν για περιπολία ή άσκηση.

Διέκριναν κάποιον που θεώρησαν ύποπτο και πυροβόλησαν στον αέρα. Κατόπιν, στρατιώτης της μονάδας, που εκτελούσε περιπολία γύρω από το στρατόπεδο, πυροβόλησε προς την κατεύθυνση των αξιωματικών πιστεύοντας ότι είχαν ρίξει εναντίον του και τους σκότωσε.

Την περασμένη εβδομάδα, δύο πιλότοι της αεροπορίας ναυτικού σκοτώθηκαν όταν ελικόπτερο, που υπέστη βλάβη, κατέπεσε στη θάλασσα στα ανοικτά της Χάιφας.

