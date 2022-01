Αθλητικά

Ο Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Φαντιγκά

Ο 21χρονος μέσος με καταγωγή από το Μάλι, αγωνιζόταν στην Παρί Σεν Ζερμέν.

Ο Ολυμπιακός πρόκειται σήμερα ή αύριο ν' ανακοινώσει την απόκτηση του 21χρονου Μπαντιογκού Φαντιγκά, ο οποίος αποχωρεί από την Παρί Σεν Ζερμέν.

Ο 21χρονος μέσος είναι στην Ελλάδα και αναμένεται άμεσα να υπογραφούν τα συμβόλαια, ώστε να ενταχθεί αρχικά στην Β' ομάδα των «ερυθρολεύκων».

Στη διάρκεια της περσινής χρονιάς μέτρησε έξι συμμετοχές με τους Παριζιάνους, ενώ προέρχεται από την ακαδημία της ομάδας του Παρισιού.

Το συμβόλαιο του Φαντιγκά εκπνέει τον Ιούνιο, αλλά ο Ολυμπιακός τον κλείνει άμεσα και μένει να φανεί αν θα ενσωματωθεί από τώρα ή από το καλοκαίρι.

Ο Φαντιγκά γεννήθηκε στις 15/01/2001 στο Παρίσι και έχει καταγωγή από το Μάλι. Αγωνίζεται στη μεσαία γραμμή και εντάχθηκε στις ακαδημίες της Παρί το 2013.

Στα 18 του υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικά συμβόλαιο και τώρα ετοιμάζεται να φορέσει τη φανέλα του Ολυμπιακού, ενώ πέρασε και από ένα διάστημα δανεισμού στη Μπρεστ την περασμένη χρονιά.

