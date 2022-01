Κοινωνία

“Το Πρωινό” - Καταγγελία για πλαστικό χειρούργο: Τα πρώτα λόγια της 28χρονης (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Την πρώτη της απάντηση έδωσε σήμερα στην εκπομπή "Το Πρωινό" η 28χρονη αεροσυνοδός που καταγγέλει διάσημο πλαστικό χειρούργο των Αθηνών, μετά από αποτυχημένες ιατρικές επεμβάσεις.

Την πρώτη της απάντηση έδωσε σήμερα στην εκπομπή "Το Πρωινό" η 28χρονη αεροσυνοδός που καταγγέλει διάσημο πλαστικό χειρούργο των Αθηνών, μετά από αποτυχημένες ιατρικές επεμβάσεις.

"Είμαι συντετριμμένη.Οι γιατροί με έχουν διαβεβαιώσει ότι κάποια σημεία δεν θα επανέλθουν ποτέ", δήλωσε η νεαρή κοπέλα, η οποία βρίσκεται σε νομική διαδικασία και ταξιδεύει τόσο σε Ευρώπη όσο και σε Αμερική στο πλαίσιο και της

Την αποκλειστική είδηση - που προκαλεί ερωτηματικά - παρουσίασε το πρωί της Τρίτης η εκπομπή "Το Πρωινό".

Νεαρή αεροσυνοδός καταθέτει αγωγή "μαμούθ" σε γνωστό πλαστικό των Αθηνών, που έχει απασχολήσει τα media, για τεράστια ζημιά που έχει υποστεί από τις επεμβάσεις που πραγματοποίησε.

Ο Απόστολος Λύτρας, ο δικηγόρος της 28χρονης, βρέθηκε και περιέγραψε την κατάσταση της υγείας της αεροσυνοδού αλλά αναφέρθηκε και στην αγωγή που η εντολέας του κατέθεσε.

"Ζητάει 1 εκατομμύριο, έχει κάνει πάνω από 5 ταξίδια στο εξωτερικό".

Ειδήσεις σήμερα:

Αστεροειδής δυνητικά επικίνδυνος πλησιάζει τη Γη

Κακοκαιρία “Διομήδης” - Ρόδος: Τεράστιος τοίχος συνέθλιψε αυτοκίνητα (εικόνες)

Άνδρος: Της σκότωσε τα ζώα και της άφησε απειλητικό σημείωμα