“Η Φάρμα”: Εντάσεις και αποκαλύψεις την Πέμπτη

Αποκλειστικο απόσπασμα απο το αποψινο επεισόδιο, προβλήθηκε στην εκπομπή "Το Πρωινό".

Η ψηφοφορία για τον 2ο μονομάχο ανατρέπει τις ισορροπίες στη «Φάρμα». Ποιος θα ψηφιστεί και πώς θα αντιδράσει; Εντάσεις, αποκαλύψεις, «πηγαδάκια», αλλά και εκπλήξεις θα ταράξουν την καθημερινότητα των παικτών.

Ο Γρηγόρης Αναστασιάδης, μετά την αποχώρηση της Αγγελικής Ηλιάδη, συνεχίζει να νιώθει απομονωμένος και να σκέφτεται μία ενδεχόμενη οικειοθελή του αποχώρηση.





Όσα θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο,στις 21:00





Ποια είναι η συμβουλή του Αστρινού Χαραλαμπάκη στη Μαρία Παπαγεωργίου; Και πώς αντιδρά εκείνη;

Ποιον θα ήθελε για αντίπαλο ο Νεόφυτος Ηλίας και γιατί η Αθανασία Τσουμελέκατου λέει να μην κάψει την ψήφο του;

Με ποιο κριτήριο θα ψηφίσουν οι παίκτες τον 2ο Μονομάχο και ποιοι είναι οι πιο πιθανοί για να ψηφιστούν;

Τι σημαίνει για τον αρχηγό, Μάνο Πανταζή, η ξαφνική εισβολή του Σάκη στη «Φάρμα»; Θα του ανακοινώσει κάποιο προνόμιο ή κάποια τιμωρία;

Γιατί υπάρχει ένταση, για πρώτη φορά, ανάμεσα σε Αστρινό Χαραλαμπάκη και Βασίλη Λέντζο;

Τι συνειδητοποιεί ο Μάνος Πανταζής για τη συμπεριφορά της Μαρίας Παπαγεωργίου και το μοιράζεται με τη Χριστιάννα Σμαραγδή;

Θα παραμείνει ο Γρηγόρης Αναστασιάδης στη «Φάρμα»;

Γιατί ο Μάνος Πανταζής λέει στον Γρηγόρη Αναστασιάδη ότι την επόμενη εβδομάδα θα τον «καρφώσουν» όλοι;

Θα μπουν νέα πρόσωπα στη «Φάρμα»; Τι πιστεύουν οι παίκτες που βρίσκονται ήδη μέσα;

