Τσιτσιπάς “καρφώνει” Τζόκοβιτς: Δεν παίζουν όλοι με τους κανόνες (βίντεο)

Την υπόθεση του Νόβακ Τζόκοβιτς σχολίασε ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Τι ανέφερε ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς, βρέθηκε στο επίκεντρο για το ζήτημα του εμβολιασμού, δέχθηκε κριτική για το γεγονός ότι είχε αποφασίσει να το... τρενάρει, αλλά τελικά εμβολιάστηκε κανονικά και συμμετέχει χωρίς κανένα πρόβλημα στο πρώτο Grand Slam της χρονιάς, το οποίο ξεκινάει την Δευτέρα (17/1) στη Μελβούρνη.

Σε ερώτηση που του έγινε για τον Νόβακ Τζόκοβιτς, ο οποίος περιμένει την απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης της Αυστραλίας, Άλεξ Χοκ, για το αν θα απελαθεί ή όχι από τη χώρα είπε χαρακτηριστικά "δεν παίζουν όλοι με τους κανόνες του Australian Open ή των κυβερνήσεων και μία μικρή πλειοψηφία επιλέγει το δικό της τρόπο, κάνοντας την πλειοψηφία να μοιάζει ανόητη".

Σε δηλώσεις του, ο Στέφανος Τσιτσιπάς ξεκαθάρισε πως από το δικό του μυαλό δεν πέρασε καν η ιδέα να πάει στη Μελβούρνη για το Australian Open ανεμβολίαστος.

Ο Έλληνας τενίστας έκανε το μονοδοσικό Johnson & Johnson και δεν έκρυψε την ενόχλησή του για τον Τζόκοβιτς που προσπαθεί να αγωνιστεί όπως εκείνος θέλει.

«Δεν πέρασε κανενός από το μυαλό να εμφανιστώ ανεμβολίαστος. Χρειάζεται τόλμη να διακινδυνεύσεις ένα Grand Slam» τόνισε ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

